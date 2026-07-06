Частині переселенців можуть призупинити виплати у липні: яка причина

У липні виплати внутрішньо переміщеним особам продовжаться без змін у сумах. Однак частині переселенців потрібно вчасно оновити дані, інакше допомогу можуть призупинити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну №709 .

Скільки та коли платитимуть

Гроші, як і раніше, надходитимуть двома етапами - до 15-го та до 28-го числа кожного місяця. Точна дата зарахування залежить від роботи банку та казначейської служби.

Суми допомоги не змінилися:

дорослі отримують по 2000 гривень на місяць;

діти та люди з інвалідністю - по 3000 гривень.

Виплати призначають вразливим категоріям ВПО на строк до 30 місяців з моменту першого оформлення допомоги.

Кому потрібно оновити дані

Звернутися до Пенсійного фонду або ЦНАПу варто тим, хто:

змінив адресу проживання чи склад сім'ї;

оформлює допомогу на дитину вперше;

отримав відмову й хоче поновити виплати після підтвердження доходу;

змінив майновий стан і хоче переглянути рішення про призначення допомоги.

Головна умова для поновлення

Для поновлення виплат після відмови діє критерій доходу - не більше 10 380 гривень на одну особу. Якщо цю інформацію не повідомити вчасно, виплати можуть призупинити.