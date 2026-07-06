ua en ru
Пн, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Частині переселенців можуть призупинити виплати у липні: яка причина

07:48 06.07.2026 Пн
2 хв
Йдеться про декілька категорій переселенців, яких це торкнеться найперше
aimg Катерина Коваль
Частині переселенців можуть призупинити виплати у липні: яка причина Фото: частина переселенців залишиться без грошей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Розбираємося в субсидіях та пенсіях за тебе! Підпишись на РБК-Україна у Google

У липні виплати внутрішньо переміщеним особам продовжаться без змін у сумах. Однак частині переселенців потрібно вчасно оновити дані, інакше допомогу можуть призупинити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну №709.

Скільки та коли платитимуть

Гроші, як і раніше, надходитимуть двома етапами - до 15-го та до 28-го числа кожного місяця. Точна дата зарахування залежить від роботи банку та казначейської служби.

Суми допомоги не змінилися:

  • дорослі отримують по 2000 гривень на місяць;
  • діти та люди з інвалідністю - по 3000 гривень.

Виплати призначають вразливим категоріям ВПО на строк до 30 місяців з моменту першого оформлення допомоги.

Кому потрібно оновити дані

Звернутися до Пенсійного фонду або ЦНАПу варто тим, хто:

  • змінив адресу проживання чи склад сім'ї;
  • оформлює допомогу на дитину вперше;
  • отримав відмову й хоче поновити виплати після підтвердження доходу;
  • змінив майновий стан і хоче переглянути рішення про призначення допомоги.

Головна умова для поновлення

Для поновлення виплат після відмови діє критерій доходу - не більше 10 380 гривень на одну особу. Якщо цю інформацію не повідомити вчасно, виплати можуть призупинити.

Нагадаємо, нещодавно в Україні офіційно стартував пілотний проєкт соціального житла для ВПО, у межах якого місцеві громади викуповуватимуть вільні будинки та передаватимуть їх переселенцям.

Також повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12301, який комплексно оновлює законодавство про ВПО - зокрема дозволяє переселенцям користуватися правами незалежно від факту реєстрації.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Внутрішньо переміщені особи Виплати
Новини
"Гастролери та схематозники": Мадяр відреагував на корупційний скандал у СБС
"Гастролери та схематозники": Мадяр відреагував на корупційний скандал у СБС
Аналітика
1424 дні в пеклі, "ігри" з ФСБ та стоячий режим: Інтерв'ю з бійцем "Азову" Сергієм Бенца
Тетяна Демухкореспондент РБК-Україна 1424 дні в пеклі, "ігри" з ФСБ та стоячий режим: Інтерв'ю з бійцем "Азову" Сергієм Бенца