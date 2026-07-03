Ветерани отримують пріоритет. Як змінюються правила роботи медзакладів в Україні

Правила роботи медичних закладів в Україні вирішили оновити. Особливу увагу приділили ставленню до ветеранів і доступності допомоги для інших пацієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

Головне: Нові правила : Кабмін оновив ліцензійні умови для медичних закладів та ФОПів (згідно з постановою №813).

: Кабмін оновив ліцензійні умови для медичних закладів та ФОПів (згідно з постановою №813). Ключовий пріоритет : першочергове обслуговування та госпіталізація ветеранів війни стають прямою вимогою ліцензійних умов.

: першочергове обслуговування та госпіталізація ветеранів війни стають прямою вимогою ліцензійних умов. Контроль : фахівці зможуть проводити позапланові перевірки медзакладів, щоб гарантувати ветеранам доступ до послуг без зайвих бар'єрів.

: фахівці зможуть проводити позапланові перевірки медзакладів, щоб гарантувати ветеранам доступ до послуг без зайвих бар'єрів. Оновлення для медиків : рішення уряду розширює перелік спеціальностей (лікарські, фармацевтичні тощо), за якими заклади можуть отримувати ліцензію.

: рішення уряду розширює перелік спеціальностей (лікарські, фармацевтичні тощо), за якими заклади можуть отримувати ліцензію. Старт змін: постанова набирає чинності через два місяці після офіційного опублікування.

Про які зміни йдеться і коли вони запрацюють

Українцям розповіли, що уряд оновив ліцензійні умови для медичної практики - тобто правила, за якими можуть надавати медичну допомогу:

заклади охорони здоров'я;

фізичні особи-підприємці (ФОПи).

Про це свідчить ухвалена Кабінетом міністрів постанова №813 (від 24 червня 2026 року).

У документі зазначається, що він набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.

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Що саме зміниться для пацієнтів і лікарів

Рішення щодо оновлення ліцензійних умов спрямоване на збільшення гарантій для пацієнтів:

підвищення якості медичної допомоги;

посилення гарантій для ветеранів війни;

оновлення переліку спеціальностей, за якими можна надавати медичні послуги.

Причому ключовий акцент у змінах - медична допомога для ветеранів війни.

У МОЗ пояснили, що тепер у ліцензійних умовах для медзакладів (зокрема тих, що працюють за контрактом із НСЗУ) прямо закріплюється вимога дотримуватися гарантій, передбачених статтею 12 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Йдеться, зокрема, про:

першочергове обслуговування в закладах охорони здоров'я;

в закладах охорони здоров'я; першочергову госпіталізацію тощо.

"Важливо, що раніше виконання цих гарантій не було окремою вимогою ліцензійних умов і фактично не могло перевірятися в межах ліцензування медичної практики", - пояснили українцям.

Тепер же ця вимога перевірятиметься під час проведення позапланових заходів державного нагляду (за виконанням медзакладами забезпечення права ветеранів на своєчасне та без зайвих бар'єрів отримання передбачених законом медичних послуг).

Крім того, постанова оновлює перелік спеціальностей, за якими заклади охорони здоров'я та ФОПи можуть отримувати або розширювати ліцензію на медичну практику.

Тут йдеться про:

лікарські спеціальності;

спеціальності професіоналів і фахівців у сфері охорони здоров'я;

фармацевтичні спеціальності.

"Це потрібно, щоби правила ліцензування відповідали чинному законодавству та стали ще зрозумілішими для всіх, хто надає медичні послуги", - зауважили у МОЗ.

Наголошується, що запроваджені зміни роблять правила надання медичної допомоги більш зрозумілими й доступними:

і для пацієнтів;

і для тих, хто її надає.

Так, для пацієнтів це означає більше гарантій, що медична допомога буде:

своєчасна;

безпечна;

організована за єдиними правилами.

"Надто - стосується це ветеранів війни та людей, які потребують медичних послуг різного спрямування та супроводу в медзакладі", - констатували в міністерстві.

Тим часом для медичних закладів і ФОПів це означає чіткіші вимоги до роботи: