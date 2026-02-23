Чи вплинуло рішення Фіцо на імпорт електроенергії в Україну: дані джерел

Рішення прем'єра Словаччини Роберта Фіцо про відмову надавати аварійні поставки електроенергії Україні поки що не торкнулося імпорту.

Про це РБК-Україна повідомили джерела, знайомі з процесом закупівлі електроенергії в сусідніх країнах Європи.

"Імпорт зараз іде, зокрема і зі Словаччини", - зазначив співрозмовник.

Аварійне постачання електроенергії Україна запитує у партнерів тільки в екстрених випадках, зазвичай після раптових аварій, які призводять до зниження генерації, або обстрілів енергосистеми, які призводять до збільшення дефіциту електроенергії.

Відмова від аварійного постачання з боку будь-якого партнера не є порушенням європейських норм і правил, оскільки така послуга надається на умовах двосторонніх домовленостей за наявності технічних і ресурсних можливостей, зазначив співрозмовник.

Аварійні поставки не вважаються імпортом.

При цьому енергетичний експерт Володимир Омельченко в коментарі РБК-Україна зазначив, що Словаччина не є основним постачальником аварійної допомоги. В основному вона надходила з Польщі.

"Я не пам'ятаю, коли Словаччина нам її надавала. У нас йшла така допомога з Польщі", - сказав він.

Що говорить Кудрицький

Колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький підтвердив, що аварійні поставки надаються країнами-партнерами в міру можливості. Але якщо виявиться, що можливість була, але її не використовували свідомо, то компанія-оператор за європейськими нормами може бути покарана аж до позбавлення сертифікації.

"Жоден Фіцо не може вказувати незалежному оператору що і як робити. Але при цьому довести, що можливості надати аварійну допомогу дійсно не було, досить складно", - додав він.

Кудрицький уточнив, що раніше аварійні постачання йшли в Україну з усіх сусідніх країн - Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини. Але загалом їх обсяги були незначними - до 1% від загального імпорту, причому потреба у таких постачаннях виникала не часто.

Останній раз від Словаччини аварійні постачання електроенергії Україна отримувала 23 січня обсягом 37,5 МВт.

Втрата можливості аварійного постачання зі Словаччини не матиме серйозних негативних наслідків, зазначив Кудрицький. При необхідності аварійні поставки можуть бути збільшені з боку інших країн-партнерів.