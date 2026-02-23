Повлияло ли решение Фицо на импорт электроэнергии в Украину: данные источников

Решение премьера Словакии Роберта Фицо об отказе предоставлять аварийные поставки электроэнергии Украине пока не коснулось импорта.

Об этом РБК-Украина сообщили источники, знакомые с процессом закупки электроэнергии в соседних странах Европы.

"Импорт сейчас идет, в том числе и из Словакии", - отметил собеседник.

Аварийные поставки электроэнергии Украина запрашивает у партнеров только в экстренных случаях, обычно после внезапных аварий, которые приводят к снижению генерации, или обстрелов энергосистемы, которые приводят к увеличению дефицита электроэнергии.

Отказ от аварийных поставок со стороны любого партнера не является нарушением европейских норм и правил, поскольку такая услуга предоставляется на условиях двусторонних договоренностей при наличии технических и ресурсных возможностей, отметил собеседник.

Аварийные поставки не считаются импортом.

При этом энергетический эксперт Владимир Омельченко в комментарии РБК-Украина отметил, что Словакия не является основным поставщиком аварийной помощи. В основном она поступала из Польши.

"Я не помню, когда Словакия нам ее предоставляла. У нас шла такая помощь из Польши", - сказал он.