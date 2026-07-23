Чи вплине на базову соцдопомогу українців виплата до Дня Незалежності: відповідь ПФУ

Базова соціальна допомога - важлива підтримка для родин із низькими доходами. Тож у ПФУ пояснили, чи може вплинути на неї одноразова грошова виплата до Дня Незалежності.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Пенсійного фонду України (ПФУ).
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Базова соціальна допомога - це:
Такий експериментальний проєкт стартував ще у 2025 році.
Наприкінці травня 2026 року законопроєкт щодо надання базової соціальної допомоги в Україні в цілому підтримала у першому читанні Верховна Рада.
Розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між:
Про це йдеться у пункт 21 постанови Кабінету міністрів №371 (від 25.03.2025) "Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо надання базової соціальної допомоги".
При цьому середньомісячний сукупний дохід сім'ї - це обчислений (в середньому за місяць) дохід усіх членів сім'ї.
"Одержаний ними протягом трьох місяців, що передують місяцю, попередньому до місяця звернення", - уточнили у ПФУ.
При призначенні базової соціальної допомоги до сукупного середньомісячного доходу сім'ї (за період, за який враховуються доходи), включаються:
При цьому виплати, отримані одноразово впродовж одного календарного року, до середньомісячного сукупного доходу сім'ї не включаються.
Отже, виплата до Дня Незалежності на розрахунок базової соціальної допомоги також не вплине.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про виплати до Дня Незалежності 2026 - хто отримає гроші автоматично, а кому треба подати заяву.
Крім того, ми пояснювали, які розміри виплат до Дня Незалежності.
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