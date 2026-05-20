Від 450 до 3100 гривень: затверджено розміри виплат до Дня Незалежності (повний перелік)

Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Кабінет міністрів України затвердив розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності-2026.

Головне: Максимальна виплата – 3 100 грн.

Учасники бойових дій отримають 1 000 грн.

Мінімальна виплата – 450 грн.

Розмір залежить від категорії отримувача. 13 травня 2026 року Кабінет міністрів ухвалив постанову № 602 «Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України». Як повідомили у Пенсійному фонді, виплати традиційно диференційовані залежно від статусу громадян. Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають по 3 100 грн. Таку ж суму передбачено для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи, тоді як II група отримає 2 900 грн, а III група – 2 700 грн. Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та окремим категоріям колишніх в’язнів передбачено виплату у розмірі 1 000 грн. Члени сімей загиблих ветеранів і захисників України, а також інші визначені законом категорії отримають 650 грн. Найменша виплата – 450 грн – передбачена для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів, осіб, яких було примусово вивезено на роботи, та дітей партизанів і підпільників.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.