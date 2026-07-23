Повлияет ли на базовую соцпомощь украинцев выплата ко Дню Независимости: ответ ПФУ

Базовая социальная помощь - важная поддержка для семей с низкими доходами. Поэтому в ПФУ объяснили, может ли повлиять на нее одноразовая денежная выплата ко Дню Независимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Главное:
Базовая социальная помощь - это:
Такой экспериментальный проект стартовал еще в 2025 году.
В конце мая 2026 года законопроект о предоставлении базовой социальной помощи в Украине в целом поддержала в первом чтении Верховная Рада.
Размер базовой социальной помощи определяется как разница между:
Об этом говорится в пункте 21 постановления Кабинета министров №371 (от 25.03.2025) "Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по оказанию базовой социальной помощи".
При этом среднемесячный совокупный доход семьи - это исчисленный (в среднем за месяц) доход всех членов семьи.
"Полученный ими в течение трех месяцев, предшествующих месяцу, предыдущему к месяцу обращения", - уточнили в ПФУ.
При назначении базовой социальной помощи в совокупный среднемесячный доход семьи (за период, за который учитываются доходы), включаются:
При этом выплаты, полученные единовременно в течение одного календарного года, в среднемесячный совокупный доход семьи не включаются.
Следовательно, выплата ко Дню Независимости на расчет базовой социальной помощи также не повлияет.
Напомним, ранее мы рассказывали о выплатах ко Дню Независимости 2026 - кто получит деньги автоматически, а кому нужно подать заявление.
Кроме того, мы объясняли, каковы размеры выплат ко Дню Независимости.
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