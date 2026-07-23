Чи вплине на базову соцдопомогу українців виплата до Дня Незалежності: відповідь ПФУ

Базова соціальна допомога - важлива підтримка для родин із низькими доходами. Тож у ПФУ пояснили, чи може вплинути на неї одноразова грошова виплата до Дня Незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Пенсійного фонду України (ПФУ).

Головне: Про що йдеться : базова соціальна допомога - експериментальний вид підтримки для сімей із низькими доходами.

: базова соціальна допомога - експериментальний вид підтримки для сімей із низькими доходами. Від чого залежить розмір : соцдопомога визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом за три місяці.

: соцдопомога визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом за три місяці. Що враховується : до сукупного середньомісячного доходу сім'ї включаються зарплати (після сплати податків), грошове забезпечення військових, пенсії, стипендії, допомога по безробіттю, соцвиплати з місцевих бюджетів, перекази з-за кордону тощо.

: до сукупного середньомісячного доходу сім'ї включаються зарплати (після сплати податків), грошове забезпечення військових, пенсії, стипендії, допомога по безробіттю, соцвиплати з місцевих бюджетів, перекази з-за кордону тощо. Вплив "святкової" підтримки: одноразові виплати, отримані впродовж календарного року, не входять до сукупного доходу сім'ї, тому грошова допомога до Дня Незалежності не вплине на призначення базової соціальної допомоги.

Що таке базова соціальна допомога

Базова соціальна допомога - це:

новий підхід до підтримки українських сімей;

вид допомоги для підтримки сімей з низькими доходами.

Такий експериментальний проєкт стартував ще у 2025 році.

Наприкінці травня 2026 року законопроєкт щодо надання базової соціальної допомоги в Україні в цілому підтримала у першому читанні Верховна Рада.

Як визначається розмір такої допомоги

Розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між:

сукупним розміром базової величини (для кожного члена сім'ї);

середньомісячним сукупним доходом сім'ї.

Про це йдеться у пункт 21 постанови Кабінету міністрів №371 (від 25.03.2025) "Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо надання базової соціальної допомоги".

При цьому середньомісячний сукупний дохід сім'ї - це обчислений (в середньому за місяць) дохід усіх членів сім'ї.

"Одержаний ними протягом трьох місяців, що передують місяцю, попередньому до місяця звернення", - уточнили у ПФУ.

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Чи вплине на соцдопомогу виплата до Дня Незалежності

При призначенні базової соціальної допомоги до сукупного середньомісячного доходу сім'ї (за період, за який враховуються доходи), включаються:

заробітна плата (в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору);

грошове забезпечення військовослужбовців (у розмірі, що залишається після сплати військового збору);

пенсія;

щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці;

стипендія;

допомога по безробіттю та інші страхові виплати;

соціальні виплати, які призначаються органами соцзахисту населення (за рахунок місцевого бюджету);

грошові перекази, отримані з-за кордону;

дивіденди від цінних паперів;

інші доходи, відомості про які отримано від Державної податкової служби (ДПС), а також задекларовані особою доходи, інформація про які відсутня у ДПС, ПФУ, Фонді соцстрахування.

При цьому виплати, отримані одноразово впродовж одного календарного року, до середньомісячного сукупного доходу сім'ї не включаються.

Отже, виплата до Дня Незалежності на розрахунок базової соціальної допомоги також не вплине.