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Повлияет ли на базовую соцпомощь украинцев выплата ко Дню Независимости: ответ ПФУ

11:14 23.07.2026 Чт
3 мин
Зачисляются ли "праздничные" деньги в общий доход семьи?
aimg Ирина Костенко
Повлияет ли на базовую соцпомощь украинцев выплата ко Дню Независимости: ответ ПФУ Базовая соцпомощь зависит от среднемесячного дохода семьи (фото иллюстративное: Getty Images)
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Базовая социальная помощь - важная поддержка для семей с низкими доходами. Поэтому в ПФУ объяснили, может ли повлиять на нее одноразовая денежная выплата ко Дню Независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Главное:

  • О чем речь: базовая социальная помощь - экспериментальный вид поддержки для семей с низкими доходами.
  • От чего зависит размер: соцпомощь определяется как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и ее среднемесячным совокупным доходом за три месяца.
  • Что учитывается: в совокупный среднемесячный доход семьи включаются зарплаты (после уплаты налогов), денежное обеспечение военных, пенсии, стипендии, помощь по безработице, соцвыплаты из местных бюджетов, переводы из-за границы и т.д.
  • Влияние "праздничной" поддержки: одноразовые выплаты, полученные в течение календарного года, не входят в совокупный доход семьи, поэтому денежная помощь ко Дню Независимости не повлияет на назначение базовой социальной помощи.

Что такое базовая социальная помощь

Базовая социальная помощь - это:

  • новый подход к поддержке украинских семей;
  • вид пособия для поддержки семей с низкими доходами.

Такой экспериментальный проект стартовал еще в 2025 году.

В конце мая 2026 года законопроект о предоставлении базовой социальной помощи в Украине в целом поддержала в первом чтении Верховная Рада.

Как определяется размер такой помощи

Размер базовой социальной помощи определяется как разница между:

  • совокупным размером базовой величины (для каждого члена семьи);
  • среднемесячным совокупным доходом семьи.

Об этом говорится в пункте 21 постановления Кабинета министров №371 (от 25.03.2025) "Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по оказанию базовой социальной помощи".

При этом среднемесячный совокупный доход семьи - это исчисленный (в среднем за месяц) доход всех членов семьи.

"Полученный ими в течение трех месяцев, предшествующих месяцу, предыдущему к месяцу обращения", - уточнили в ПФУ.

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Повлияет ли на соцпомощь выплата ко Дню Независимости

При назначении базовой социальной помощи в совокупный среднемесячный доход семьи (за период, за который учитываются доходы), включаются:

  • заработная плата (в размере, остающемся после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора);
  • денежное довольствие военнослужащих (в размере, остающемся после уплаты военного сбора);
  • пенсия;
  • ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке;
  • стипендия;
  • пособие по безработице и другие страховые выплаты;
  • социальные выплаты, назначаемые органами соцзащиты населения (за счет местного бюджета);
  • денежные переводы, полученные из-за границы;
  • дивиденды от ценных бумаг;
  • другие доходы, сведения о которых получены от Государственной налоговой службы (ГНС), а также задекларированные лицом доходы, информация о которых отсутствует в ГНС, ПФУ, Фонде соцстрахования.

При этом выплаты, полученные единовременно в течение одного календарного года, в среднемесячный совокупный доход семьи не включаются.

Следовательно, выплата ко Дню Независимости на расчет базовой социальной помощи также не повлияет.

Напомним, ранее мы рассказывали о выплатах ко Дню Независимости 2026 - кто получит деньги автоматически, а кому нужно подать заявление.

Кроме того, мы объясняли, каковы размеры выплат ко Дню Независимости.

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