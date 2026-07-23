Повлияет ли на базовую соцпомощь украинцев выплата ко Дню Независимости: ответ ПФУ
Базовая социальная помощь - важная поддержка для семей с низкими доходами. Поэтому в ПФУ объяснили, может ли повлиять на нее одноразовая денежная выплата ко Дню Независимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Главное:
- О чем речь: базовая социальная помощь - экспериментальный вид поддержки для семей с низкими доходами.
- От чего зависит размер: соцпомощь определяется как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и ее среднемесячным совокупным доходом за три месяца.
- Что учитывается: в совокупный среднемесячный доход семьи включаются зарплаты (после уплаты налогов), денежное обеспечение военных, пенсии, стипендии, помощь по безработице, соцвыплаты из местных бюджетов, переводы из-за границы и т.д.
- Влияние "праздничной" поддержки: одноразовые выплаты, полученные в течение календарного года, не входят в совокупный доход семьи, поэтому денежная помощь ко Дню Независимости не повлияет на назначение базовой социальной помощи.
Что такое базовая социальная помощь
Базовая социальная помощь - это:
- новый подход к поддержке украинских семей;
- вид пособия для поддержки семей с низкими доходами.
Такой экспериментальный проект стартовал еще в 2025 году.
В конце мая 2026 года законопроект о предоставлении базовой социальной помощи в Украине в целом поддержала в первом чтении Верховная Рада.
Как определяется размер такой помощи
Размер базовой социальной помощи определяется как разница между:
- совокупным размером базовой величины (для каждого члена семьи);
- среднемесячным совокупным доходом семьи.
Об этом говорится в пункте 21 постановления Кабинета министров №371 (от 25.03.2025) "Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по оказанию базовой социальной помощи".
При этом среднемесячный совокупный доход семьи - это исчисленный (в среднем за месяц) доход всех членов семьи.
"Полученный ими в течение трех месяцев, предшествующих месяцу, предыдущему к месяцу обращения", - уточнили в ПФУ.
Повлияет ли на соцпомощь выплата ко Дню Независимости
При назначении базовой социальной помощи в совокупный среднемесячный доход семьи (за период, за который учитываются доходы), включаются:
- заработная плата (в размере, остающемся после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора);
- денежное довольствие военнослужащих (в размере, остающемся после уплаты военного сбора);
- пенсия;
- ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке;
- стипендия;
- пособие по безработице и другие страховые выплаты;
- социальные выплаты, назначаемые органами соцзащиты населения (за счет местного бюджета);
- денежные переводы, полученные из-за границы;
- дивиденды от ценных бумаг;
- другие доходы, сведения о которых получены от Государственной налоговой службы (ГНС), а также задекларированные лицом доходы, информация о которых отсутствует в ГНС, ПФУ, Фонде соцстрахования.
При этом выплаты, полученные единовременно в течение одного календарного года, в среднемесячный совокупный доход семьи не включаются.
Следовательно, выплата ко Дню Независимости на расчет базовой социальной помощи также не повлияет.
Напомним, ранее мы рассказывали о выплатах ко Дню Независимости 2026 - кто получит деньги автоматически, а кому нужно подать заявление.
Кроме того, мы объясняли, каковы размеры выплат ко Дню Независимости.
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