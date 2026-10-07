Чи витримають мости Києва удари РФ і що буде, якщо "розрізати" ванти: експерт оцінив ризики

Наскільки прицільно б'є РФ по мостах

"Насправді мене досі шокує, як ворог може так прицільно бити", - визнав фахівець.

Він пояснив, що "потрапити у конкретне сполучення - де балка лежить на опорі - дуже складно навіть для сучасної зброї".

"Можливо, дійсно росіяни мають ретранслятори, як заявляють деякі наші експерти", - зауважив Беспалов.

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Чи зруйнується міст, якщо "розрізати" ванти

"Навіть якщо ворогу вдастья "розрізати" ванти (троси), це не обов'язково означає, що міст зруйнований", - наголосив експерт.

Він пояснив, що "у вантових мостів - є певні запаси".

Тобто "навіть якщо всі троси пошкоджені, міст фактично можна зробити балковим".

Якщо поставити додаткові опори в Дніпро.

"Це те, що зараз роблять із мостом Метро. Так такі опори підтримують арку", - пояснив Беспалов.

Інший приклад, який він навів - Подільський міст, який "раніше був на опорах, а зараз висить на вантах".

"Також, за необхідності, подібні опори можна поставити і під Південний міст", - зауважив спеціаліст.

Це, за його словами, "звузить суднохідну частину (річки, - Ред.), але дозволить конструкції триматися".

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Навіщо насправді ворог атакує столичні мости

"Якщо росіяни поставлять собі за мету суттєво пошкодити кожен міст, то, думаю, у них є розуміння, скільки треба витратити ракет. Але далі для них має виникнути питання доцільності: чого вони досягнуть", - розповів Беспалов.

Він додав, що в цілому не називав би це "атаками".

"Це - терористичні акти. Бо атака має якийсь військовий сенс, а мости - це не військовий об'єкт", - пояснив експерт.

На його думку, насправді "у росіян немає на меті зруйнувати міст".

"Вони розуміють, що кількома шахедами такі мости не знищать", - наголосив Беспалов.

Тому реальні цілі, за його словами:

паралізувати рух;

налякати населення;

зробити так, щоб українці обстежували і закривали мости, не користувалися ними.

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"Їм для цього не обов'язково перерізати ванти - достатньо бити в певних точках мосту. І це битиме по транспортній системі, а як наслідок - по економіці", - констатував фахівець.

Насамкінець він нагадав, що "транспорт відіграє велику роль у спроможності бізнесу працювати, створювати валовий регіональний продукт і платити податки".