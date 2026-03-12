Чи вірить Зеленський у кінець війни цього чи наступного року: що сказав президент

Війна Росії проти України має закінчитися якомога швидше. Але багато чого залежить від волі країни-агресора.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Politico .

Зеленський зазначив, що Україна зробить все можливе, щоб закінчити цю війну якомога швидше.

"Так, але не все залежить від нас. На жаль. Але ми повинні розуміти, що багато що залежить від волі Росії. Вони агресори, вони великі, і вони не пропонують і не демонструють волю до якнайшвидшого закінчення війни", - сказав президент.

За його словами, небезпечно закінчити війну, вивівши українські війська з нашої території, яку окупувала Росія.

"Я думаю, це великий ризик і, можливо, навіть історична помилка, тому що ми надамо їм дуже сильні укріплення. Ми надамо їм дуже сильні лінії оборони, і ми підтримаємо їхній моральний дух", - зазначив Зеленський.

Він додав, що українці втомилися, але їх моральний дух високий.

"Але якщо наші солдати виведуть війська, наша воля сама по собі призведе до відходу з нашої території, до втрати. Я думаю, що моральний дух усіх людей і солдатів негайно впаде, навіть якщо натомість буде мир. Тому що ви не знаєте, що отримаєте. Це всього лише слова Путіна, щоб він дав нам "мир", - підкреслив президент.