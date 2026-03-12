Чи вірить Зеленський у кінець війни цього чи наступного року: що сказав президент
Війна Росії проти України має закінчитися якомога швидше. Але багато чого залежить від волі країни-агресора.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Politico.
Зеленський зазначив, що Україна зробить все можливе, щоб закінчити цю війну якомога швидше.
"Так, але не все залежить від нас. На жаль. Але ми повинні розуміти, що багато що залежить від волі Росії. Вони агресори, вони великі, і вони не пропонують і не демонструють волю до якнайшвидшого закінчення війни", - сказав президент.
За його словами, небезпечно закінчити війну, вивівши українські війська з нашої території, яку окупувала Росія.
"Я думаю, це великий ризик і, можливо, навіть історична помилка, тому що ми надамо їм дуже сильні укріплення. Ми надамо їм дуже сильні лінії оборони, і ми підтримаємо їхній моральний дух", - зазначив Зеленський.
Він додав, що українці втомилися, але їх моральний дух високий.
"Але якщо наші солдати виведуть війська, наша воля сама по собі призведе до відходу з нашої території, до втрати. Я думаю, що моральний дух усіх людей і солдатів негайно впаде, навіть якщо натомість буде мир. Тому що ви не знаєте, що отримаєте. Це всього лише слова Путіна, щоб він дав нам "мир", - підкреслив президент.
Дедлайни для завершення війни
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським наприкінці лютого заявив, що хоче домогтися завершення війни в Україні за місяць.
Водночас у Білому домі наполягають на укладенні угоди щодо завершення війни в України до 250-ї річниці незалежності США, яке святкуватимуть 4 липня.
Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог заявляв, що війна в Україні може завершитися вже до осені 2026 року, оскільки коли Україна переживе зиму та почнеться весна, перевага буде на її боці.
Також раніше ЗМІ повідомляли, що учасники переговорів США та України обговорили можливе досягнення мирної угоди з Росією у березні 2026 року.
До того ж Україна хоче прискорити укладення мирної угоди з Росією, використавши посередництво США та особисту роль Трампа.
А сам Зеленський вважає, що є вікно можливостей для закінчення війни Росії проти України до проміжних виборів у США у листопаді цього року. І зараз воно відкрите.