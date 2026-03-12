Україні потрібен мир із Путіним незалежно від особистої неприязні, - Зеленський
Мир із російським диктатором Володимиром Путіним потрібен Україні незалежно від особистої неприязні до нього.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Politico.
"Мирна угода потрібна, попри особисте ставлення до Путіна як до вбивці. Мир - це не емоції, а конкретна домовленість, яка дає можливість жити", - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що мир - це насамперед юридичний інструмент для зупинки кровопролиття, а не прояв симпатій.
"Ніхто не каже, що потрібно подружитися. Жодної дружби - він убивця. Він намагався окупувати нас і вбив багато людей. Ми відповіли - і він втратив багато військових. Таке ставлення цілком зрозуміле. Але нам потрібен мир. Мир - це не питання емоцій. Ненависть - це про емоції", - зазначив президент.
Мирні переговори
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що саме президент України Володимир Зеленський нібито заважає досягненню мирної угоди. За його словами, Україна стрімко втрачає позиції для "торгу", а Кремль нібито готовий до діалогу.
У відповідь Зеленський заявив, що для завершення війни США мають більше тиснути на Росію, а не на нього. Крім того, необхідні гарантії безпеки, які ляжуть в основу мирної угоди.
Водночас Україна та Туреччина готуються до проведення нового раунду переговорів з США і Росією у тристоронньому форматі. Зустріч, яка мала відбутися цього тижня, була відкладена на запит Сполучених Штатів.