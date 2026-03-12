Україні потрібен мир із Путіним незалежно від особистої неприязні, - Зеленський

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Politico .

"Мирна угода потрібна, попри особисте ставлення до Путіна як до вбивці. Мир - це не емоції, а конкретна домовленість, яка дає можливість жити", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що мир - це насамперед юридичний інструмент для зупинки кровопролиття, а не прояв симпатій.

"Ніхто не каже, що потрібно подружитися. Жодної дружби - він убивця. Він намагався окупувати нас і вбив багато людей. Ми відповіли - і він втратив багато військових. Таке ставлення цілком зрозуміле. Але нам потрібен мир. Мир - це не питання емоцій. Ненависть - це про емоції", - зазначив президент.