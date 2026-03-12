Верит ли Зеленский в конец войны в этом или следующем году: что сказал президент
Война России против Украины должна закончиться как можно скорее. Но многое зависит от воли страны-агрессора.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Politico.
Зеленский отметил, что Украина сделает все возможное, чтобы закончить эту войну как можно скорее.
"Да, но не все зависит от нас. К сожалению. Но мы должны понимать, что многое зависит от воли России. Они агрессоры, они большие, и они не предлагают и не демонстрируют волю к скорейшему окончанию войны", - сказал президент.
По его словам, опасно закончить войну, выведя украинские войска с нашей территории, которую оккупировала Россия.
"Я думаю, это большой риск и, возможно, даже историческая ошибка, потому что мы предоставим им очень сильные укрепления. Мы предоставим им очень сильные линии обороны, и мы поддержим их моральный дух", - отметил Зеленский.
Он добавил, что украинцы устали, но их моральный дух высок.
"Но если наши солдаты выведут войска, наша воля сама по себе приведет к уходу с нашей территории, к потере. Я думаю, что моральный дух всех людей и солдат немедленно упадет, даже если взамен будет мир. Потому что вы не знаете, что получите. Это всего лишь слова Путина, чтобы он дал нам "мир", - подчеркнул президент.
Дедлайны для завершения войны
Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским в конце февраля заявил, что хочет добиться завершения войны в Украине за месяц.
В то же время в Белом доме настаивают на заключении соглашения о завершении войны в Украине до 250-й годовщины независимости США, которую будут праздновать 4 июля.
Бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог заявлял, что война в Украине может завершиться уже к осени 2026 года, поскольку когда Украина переживет зиму и начнется весна, преимущество будет на ее стороне.
Также ранее СМИ сообщали, что участники переговоров США и Украины обсудили возможное достижение мирного соглашения с Россией в марте 2026 года.
К тому же Украина хочет ускорить заключение мирного соглашения с Россией, использовав посредничество США и личную роль Трампа.
А сам Зеленский считает, что есть окно возможностей для окончания войны России против Украины до промежуточных выборов в США в ноябре этого года. И сейчас оно открыто.