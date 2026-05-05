Нерухомість чи валюта? Як правильно розподілити заощадження у 2026 році

12:25 05.05.2026 Вт
2 хв
Чи справді нерухомість і валюта залишаються надійними інструментами збереження грошей?
aimg Анастасія Мацепа
Фото: нерухомість та валюта залишаються базовими інструментами збереження заощаджень (Getty Images)

У 2026 році нерухомість в Україні залишається передусім інструментом збереження капіталу, а не способом швидкого заробітку. Водночас валютні заощадження виконують ключову роль у формуванні фінансової подушки безпеки.

Головне:

  • Стратегія інвестування: Спочатку необхідно забезпечити себе базовим житлом, а вже потім інвестувати залишок коштів.
  • Дохідність нерухомості: За останні 20-30 років сектор не демонструє високої прибутковості, проте залишається надійним через постійну потребу людей у житлі.
  • Топ-регіон: Найвигіднішим напрямком для інвестицій у нерухомість є Київ та передмістя столиці.
  • Фінансова подушка: Обов’язковою є наявність запасу коштів на 3-6 місяців витрат у валюті.
  • Валютні пропорції: Рекомендовано тримати не менше 50% заощаджень у доларах, решту - у євро.

Квартира як "якір" капіталу

Нерухомість у 2026 році залишається базовим активом, проте інвесторам варто змінити очікування щодо її прибутковості. За словами аналітика, житло зараз - це інструмент збереження, а не стрімкого зростання капіталу.

Протягом останніх 20-30 років цей сектор не демонструє високої доходності, а оренда приносить лише помірний прибуток. Проте стабільність активу забезпечується фундаментальним фактором - людям завжди потрібне житло.

Стратегія інвестування:

  1. Спочатку забезпечити себе базовим житлом.
  2. Інвестувати залишок коштів у додаткові об'єкти.
  3. Найбільш перспективним регіоном для вкладень залишається Київ та передмістя.

Формула фінансової "подушки"

Паралельно з інвестиціями в нерухомість, обов'язковою стратегією залишається накопичення коштів у іноземній валюті. Це критично для створення фінансової безпеки на випадок непередбачуваних обставин.

Для формування надійної "подушки безпеки" рекомендовано мати запас, що покриває від 3 до 6 місяців ваших звичайних витрат.

Рекомендовані пропорції валютного кошика:

  • Не менше 50% - у доларах;
  • Решта - у євро.

Такий комбінований підхід дозволяє балансувати ризики та забезпечити стабільність заощаджень у довгостроковій перспективі.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

