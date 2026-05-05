Недвижимость или валюта? Как правильно распределить сбережения в 2026 году

Квартира как "якорь" капитала

Недвижимость в 2026 году остается базовым активом, однако инвесторам стоит изменить ожидания относительно ее доходности. По словам аналитика, жилье сейчас - это инструмент сохранения, а не стремительного роста капитала.

В течение последних 20-30 лет этот сектор не демонстрирует высокой доходности, а аренда приносит лишь умеренную прибыль. Однако стабильность актива обеспечивается фундаментальным фактором - людям всегда нужно жилье.

Стратегия инвестирования:

Сначала обеспечить себя базовым жильем. Инвестировать остаток средств в дополнительные объекты. Наиболее перспективным регионом для вложений остается Киев и пригород.

Формула финансовой "подушки"

Параллельно с инвестициями в недвижимость, обязательной стратегией остается накопление средств в иностранной валюте. Это критично для создания финансовой безопасности на случай непредвиденных обстоятельств.

Для формирования надежной "подушки безопасности" рекомендуется иметь запас, покрывающий от 3 до 6 месяцев ваших обычных расходов.

Рекомендуемые пропорции валютной корзины:

Не менее 50% - в долларах;

- в долларах; Остальное - в евро.

Такой комбинированный подход позволяет сбалансировать риски и обеспечить стабильность сбережений в долгосрочной перспективе.