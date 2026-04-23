Ціни зрослимайже вдвічі: в яких містах України стрімко подорожчала оренда будинків
В Україні зросли ціни на довгострокову оренду приватних будинків, причому в окремих містах - майже вдвічі. Найбільше подорожчання зафіксували у Запоріжжі, тоді як найдорожчим містом залишається Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.
Головне:
- Рекордне зростання: Найбільший стрибок цін зафіксовано у Запоріжжі - оренда будинків подорожчала на 87%.
- Найдорожчі локації: Лідером залишається Київ, за ним йдуть Ужгород та Львів.
- Стрибок на 50%: Одразу в трьох містах - Черкасах, Луцьку та Миколаєві - вартість оренди зросла рівно на половину.
- Причини попиту: Українці обирають будинки заради автономності (генератори, власна вода та опалення) та можливості спільного проживання кількох сімей.
- Падіння цін: У прифронтових регіонах оренда дешевшає. Найбільше падіння зафіксовано у Херсоні та Сумах.
- Стабільність: Ціни залишилися без змін у Дніпрі та Хмельницькому.
Де ціни зросли найбільше
Найпомітніше зростання зафіксували у Запоріжжі - на 87%. Там медіанна вартість оренди будинку зросла з 8 000 до 15 000 гривень.
На 50% подорожчала оренда одразу в кількох містах: Черкасах, Луцьку та Миколаєві. Тут ціна піднялася з 10 000 до 15 000 гривень.
Також суттєве зростання показали:
- Тернопіль - ціни зросли на 48% (до 26 498 гривень);
- Вінниця - подорожчання на 45% (до 16 000 гривень);
- Ужгород - зростання на 45% (до 54 428 гривень);
Скільки коштує оренда у великих містах
Найвищі ціни традиційно у Києві - майже 112 000 гривень за будинок. У Львові оренда зросла на 22% - до приблизно 43 000 гривень.
Помірне зростання також зафіксували у:
- Івано-Франківську - ціни підвищилися на 34%;
- Кропивницькому - на 19%;
- Житомирі - на 10%;
- Одесі - на 6%;
- Полтаві - на 5%.
Ціни на оренду будинків в Україні (інфографіка: OLX Нерухомість)
Де ціни не змінилися або знизилися
У деяких містах оренда залишилася стабільною:
- Дніпро - 16 000 гривень;
- Хмельницький - 10 000 гривень;
- Чернівці - близько 33 000 гривень.
Водночас у прифронтових регіонах ціни знижуються. Найбільше падіння зафіксували у:
- Рівному - на 34%;
- Херсоні - на 25%;
- Сумах - на 22%.
Також ціни зменшилися у Харкові (на 7%) та Чернігові (на 4%).
Чому дорожчає оренда
Як пояснюють аналітики, попит зміщується у бік приватних будинків. Основна причина - потреба в автономності: можливість мати власне опалення, електроенергію (генератори, сонячні панелі) та воду.
Також будинки частіше обирають сім’ї, які переїжджають разом - це дозволяє економити на житлі.
Водночас у прифронтових містах попит падає через безпекову ситуацію та відтік населення, що безпосередньо впливає на ціни.
Раніше РБК-Україна писало, що попри війну ціни на житло в Україні зростають, але попит на купівлю суттєво падає. Водночас ринок оренди залишається нестабільним - у частині міст ціни й попит різко зростають, в інших навпаки знижуються, а ключовим фактором впливу залишається безпекова ситуація.
Також ми розповідали про зниження цін на оренду квартир у Києві. Так, однокімнатні та двокімнатні подешевшали на 6-8% за рік, тоді як трикімнатні залишилися без змін. Водночас у центральних районах житло дорожчає, а в передмісті ціни змінюються нерівномірно.