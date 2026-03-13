Чому Іран досі не оголосив про капітуляцію: Трамп дав несподіване пояснення

Трамп запевнив союзників, що Іран готовий здатися, однак через добу новий верховний лідер країни пообіцяв продовжувати боротьбу й відкривати нові фронти.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios , про це заявили троє чиновників із країн G7, поінформованих про зміст розмови.

Трамп: "Я позбувся раку, який загрожував усім нам"

Під час віртуальної зустрічі G7 у середу вранці Трамп похвалився результатами операції "Епічна лють" і заявив союзникам, що Іран "ось-ось капітулює". За його словами, в Тегерані не залишилося жодного живого чиновника, який міг би прийняти таке рішення.

"Ніхто не знає, хто є лідером, тому ніхто не може оголосити про капітуляцію", - сказав Трамп.

Нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї він назвав "легковаговиком" і раніше заявив, що той буде "неприйнятним" для США.

G7 тисне на Трампа через Ормузьку протоку

Лідери G7 закликали Трампа якнайшвидше завершити війну - насамперед через ситуацію в Ормузькій протоці. Трамп запевнив, що ситуація там покращується і комерційні судна мають відновити роботу. Тієї ж ночі біля узбережжя Іраку підпалили щонайменше два танкери.

За словами джерел, у питанні цілей і термінів завершення війни Трамп був "неоднозначним". Частина учасників розмови вийшла з відчуттям, що він хоче завершення конфлікту, - інші відчули протилежне.

Трамп зазначив, що головне для нього зараз - терміни, і додав: потрібно "завершити роботу", щоб уникнути нової війни з Іраном через п'ять років. Конкретних дат він не назвав.

Росія виграє на нафті - і отримала послаблення санкцій

Через зростання цін на нафту Росія як великий виробник може отримати від кризи фінансову вигоду. Лідери Німеччини, Великої Британії та Франції закликали Трампа не дозволяти Москві використовувати ситуацію або отримувати послаблення санкцій.

Втім, Міністерство фінансів США оголосило про часткове скасування санкцій на російську нафту - попри заперечення трьох європейських держав. Захід стосується лише нафти, яка вже перебуває в транзиті, і лише за умови відсутності зв'язку з Іраном. Діятиме послаблення один місяць.

Міністр фінансів Скотт Бессент наголосив, що російський уряд не матиме значної вигоди через це рішення.