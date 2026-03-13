США перекидають тисячі морпіхів і військові кораблі на Близький Схід, - WSJ

18:15 13.03.2026 Пт
2 хв
Таке рішення було ухвалено на тлі блокади Ормузької протоки Іраном
aimg Іван Носальський
США перекидають тисячі морпіхів і військові кораблі на Близький Схід, - WSJ Ілюстративне фото: американці направляють на Близький Схід додаткові війська (Getty Images)

Сполучені Штати Америки вирішили направити на Близький Схід додаткову ударну групу. До неї увійдуть тисячі морпіхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Читайте також: Велика угода чи війна до кінця? Три сценарії Трампа в Ірані і що вони означають для України

Як пише видання, США посилюють присутність на Близькому Сході на тлі збільшення атак Ірану в Ормузькій протоці. Тегеран хоче паралізувати рух нафтових танкерів.

За даними джерел WSJ, міністр оборони США Піт Гегсет уже схвалив запит Центрального командування Збройних сил США щодо перекидання елемента амфібійної ударної групи і пов'язаного з нею експедиційного підрозділу морської піхоти.

Зазвичай до такого угруповання входять кілька військових кораблів і близько 5 тисяч морських піхотинців.

Водночас президент США Дональд Трамп вважає малоймовірним, що іранці повстануть проти режиму найближчим часом. За його словами, він має "відчути своїми кістками", коли необхідно завершувати війну з Іраном.

Рішення про перекидання додаткових сил на Близький Схід США ухвалили після того, як над західною частиною Іраку збили літак-заправник KC-135. Усі шість членів екіпажу загинули. Гегсет запевнив, що до іранського режиму "не буде пощади".

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

Нагадаємо, наприкінці лютого США та Ізраїль завдали по Ірану потужних ударів, унаслідок яких їм вдалося ліквідувати іранського верховного лідера Алі Хаменеї.

У відповідь Іран почав обстрілювати сусідні країни, де розташовані іноземні військові бази, а також заблокував Ормузьку протоку - вкрай важливий маршрут для перевезення нафти.

Операція США та Ізраїлю триває вже кілька тижнів. Нещодавно американський лідер заявив про те, що "війна практично завершена".

Зеленський назвав ціну рішення США щодо послаблення санкцій проти Росії
Зеленський назвав ціну рішення США щодо послаблення санкцій проти Росії
