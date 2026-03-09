Трамп однією заявою про Іран обвалив ціни на нафту: що сказав президент
Президент США Дональд Трамп вважає, що війна з Іраном "близька до завершення", оскільки Тегерану нічим чинити опір.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар американського лідера для CBS News і Bloomberg.
Що сказав Трамп
"Я думаю, що війна практично завершена", - заявив президент США.
За словами Трампа, в Ірану не залишилося ні флоту, ні зв'язку, ні військово-повітряних сил.
"Від їхніх ракет залишилися лише розрізнені залишки. Їхні безпілотники знищують всюди, включно з виробництвом дронів. Якщо подивитися, у них нічого не залишилося. У військовому сенсі у них нічого не залишилося", - сказав він.
Обвал ціни на нафту
Як звернуло увагу Bloomberg, після такої заяви американського лідера ціна на нафту відразу впала на рівень нижче 90 доларів за барель.
Ще вранці в піку нафта Brent коштувала 116 доларів за барель.
Трампа влаштовує зростання ціни на нафту
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що різке зростання ціни на нафту після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану є "невеликою ціною за безпеку".
Американський лідер висловив упевненість, що стрибок котирувань є короткостроковим явищем.
На його думку, стабілізація ринку енергоресурсів відбудеться відразу після остаточної ліквідації іранської ядерної загрози.
Операція США та Ізраїлю торкнулася найбільших експортерів нафти у світі - країн Перської затоки. При цьому Іран заблокував Ормузьку протоку, через яку на танкерах перевозили гігантські обсяги нафти.