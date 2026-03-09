ua en ru
Трамп однією заявою про Іран обвалив ціни на нафту: що сказав президент

22:28 09.03.2026 Пн
2 хв
Вартість нафти за день скоротилася на більш ніж 22 відсотки
aimg Іван Носальський
Трамп однією заявою про Іран обвалив ціни на нафту: що сказав президент Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп вважає, що війна з Іраном "близька до завершення", оскільки Тегерану нічим чинити опір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар американського лідера для CBS News і Bloomberg.

Читайте також: Нафтовий куш: Путін наказав максимально заробити на кризі через війну в Ірані

Що сказав Трамп

"Я думаю, що війна практично завершена", - заявив президент США.

За словами Трампа, в Ірану не залишилося ні флоту, ні зв'язку, ні військово-повітряних сил.

"Від їхніх ракет залишилися лише розрізнені залишки. Їхні безпілотники знищують всюди, включно з виробництвом дронів. Якщо подивитися, у них нічого не залишилося. У військовому сенсі у них нічого не залишилося", - сказав він.

Обвал ціни на нафту

Як звернуло увагу Bloomberg, після такої заяви американського лідера ціна на нафту відразу впала на рівень нижче 90 доларів за барель.

Ще вранці в піку нафта Brent коштувала 116 доларів за барель.

Трампа влаштовує зростання ціни на нафту

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що різке зростання ціни на нафту після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану є "невеликою ціною за безпеку".

Американський лідер висловив упевненість, що стрибок котирувань є короткостроковим явищем.

На його думку, стабілізація ринку енергоресурсів відбудеться відразу після остаточної ліквідації іранської ядерної загрози.

Операція США та Ізраїлю торкнулася найбільших експортерів нафти у світі - країн Перської затоки. При цьому Іран заблокував Ормузьку протоку, через яку на танкерах перевозили гігантські обсяги нафти.

