Чи стане брак живої сили фатальним для Росії? Експерт пояснив зміни на фронті в Україні

Росія не має достатніх сил для проведення широкомасштабного наступу на всіх напрямках лінії фронту.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військовий експерт Іван Ступак.

За його словами, наразі аналізуються дані з відкритих джерел, і тому не спостерігається зосередження значних резервів на 1000-кілометровій лінії фронту.

"Сказати, що у них є великі можливості по всій лінії фронту з новими силами, і вони можуть тиснути - я б так не говорив. Не видно тих сил", - зауважив він.

Як зазначив фахівець, існують свідчення про зменшення кількості особового складу в російській армії. Зокрема, російське командування почало перекидати на передову військову поліцію, яка раніше перебувала на віддалених блокпостах.

Він також звернув увагу, що у квітні в РФ вдалося дещо активізувати набір військових за контрактом. У Москві за перші десять днів квітня щодня вдавалося набирати орієнтовно 100–150 людей.

"Люди їм потрібні, людей кидають на фронти, на передову - і поранені, і хромі, і босі - усі йдуть", - зазначив він.

Також підкреслюється, що наразі не видно масового накопичення ані особового складу, ані техніки. Навіть механізовані штурми відбуваються рідко, адже росіяни зберігають техніку і використовують її лише тоді, коли впевнені у можливості прорвати українську оборону та закріпитися.

На сьогодні, за оцінкою експерта, потенціал РФ для наступальних дій спостерігається лише на Сумському напрямку.

Росія готує новий наступ

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія фактично почала новий наступ на Харківську та Сумську області. Зокрема, Україна вже фіксує збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій з боку Росії. Ймовірно, росіяни хочуть створити буферну зону на території Харківської, Сумської, Чернігівської областей.

За даними Генштабу, дійсно було помічено активність росіян на декількох ключових напрямках фронту. Але це може бути частина тих наступальних дій, які росіяни почали ще у травні 2024 року. Про принципові зміни на фронті не йдеться.

Також варто зауважити, що в Інституті вивчення війни оцінили можливості російської армії для наступу на Суми.