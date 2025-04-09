Військові спростовують паніку: що насправді відбувається на фронті під Харковом і Сумами

Останнім часом російська армія дійсно активізувалась на декількох ключових напрямках фронту. Але фактично, це частина тих наступальних дій, які росіяни почали ще у травні 2024 року

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій на своїй сторінці у Facebook.

Що передувало

Сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія нібито почала новий наступ на Харківську та Сумську області. Зокрема, останнім часом майже вдвічі збільшилась кількість наступальних дій з боку Росії.

За його словами, Росія знову хоче створити буферну зону на території Харківської, Сумської, Чернігівської областей.

Що каже Лиховій

За його словами, дійсно, останні декілька тижнів спостерігається активність ворога на окремих ділянках фронту. Однак про принципові зміни на фронті не йдеться.

Противник за минулі кілька тижнів справді встиг посилити тиск на Харківському і Курському напрямках, зокрема в прикордонні Сумщини. Фактично, це частина тих наступальних дій, які росіяни почали ще у травні 2024 року. При цьому ситуація залишається стабільною.

"Збройні сили України продовжують вести оборонну операцію, а на деяких ділянках (наприклад, на межі з Бєлгородською областю РФ, і не тільки на межі) - вдаються до заходів активної оборони та мають успіх", - заявив Лиховій.

Він зауважив, що окупаційні плани росіян не є чимось новим для України. Про це свідчать як щоденні штурмові дії на землі, так і постійні удари з повітря.

"Насправді вони вже скоро пів року не здатні взяти Покровськ, Мирноград, повністю захопити Торецьк і Часів Яр. Що вже казати про Суми і Харків, де в нас виставлена ешелонована оборона, підготовлені фортифікації, вживаються інші заходи для протидії окупантам," - написав він.