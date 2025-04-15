Станет ли нехватка живой силы фатальной для РФ? Эксперт объяснил изменения на фронте в Украине

Россия не имеет достаточных сил для проведения широкомасштабного наступления на всех направлениях линии фронта.

По его словам, сейчас анализируются данные из открытых источников, и поэтому не наблюдается сосредоточения значительных резервов на 1000-километровой линии фронта.

"Сказать, что у них есть большие возможности по всей линии фронта с новыми силами, и они могут давить - я бы так не говорил. Не видно тех сил", - отметил он.

Как отметил специалист, существуют свидетельства об уменьшении количества личного состава в российской армии. В частности, российское командование начало перебрасывать на передовую военную полицию, которая ранее находилась на отдаленных блокпостах.

Он также обратил внимание, что в апреле в РФ удалось несколько активизировать набор военных по контракту. В Москве за первые десять дней апреля ежедневно удавалось набирать ориентировочно 100-150 человек.

"Люди им нужны, людей бросают на фронты, на передовую - и раненые, и хромые, и босые - все идут", - отметил он.

Также подчеркивается, что пока не видно массового накопления ни личного состава, ни техники. Даже механизированные штурмы происходят редко, ведь россияне сохраняют технику и используют ее только тогда, когда уверены в возможности прорвать украинскую оборону и закрепиться.

На сегодня, по оценке эксперта, потенциал РФ для наступательных действий наблюдается только на Сумском направлении.

Россия готовит новое наступление

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия фактически начала новое наступление на Харьковскую и Сумскую области. В частности, Украина уже фиксирует увеличение почти вдвое количества наступательных действий со стороны России. Вероятно, россияне хотят создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей.

По данным Генштаба, действительно была замечена активность россиян на нескольких ключевых направлениях фронта. Но это может быть часть тех наступательных действий, которые россияне начали еще в мае 2024 года. О принципиальных изменениях на фронте речь не идет.

Также стоит заметить, что в Институте изучения войны оценили возможности российской армии для наступления на Сумы.