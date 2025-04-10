ISW оцінив, чи зможе Путін розвинути наступ на Суми

В Інституті вивчення війни оцінили можливості російської армії для наступу на Суми. Також аналітики вказали на кілька важливих моментів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Так, як уточнюється у звіті ISW, російські війська продовжують незначно просуватися в районі кордону Сумської та Курської областей.

"Але угруповання російських військ у цьому районі, найімовірніше, не зможе почати велику наступальну операцію проти міста Суми в найближчому майбутньому без отримання значного підкріплення", - кажуть в Інституті вивчення війни.

Аналітики зазначають, що російське військове командування, ймовірно, намагається сформувати буферну зону вздовж міжнародного кордону в Сумській області, хоча "російські командири можуть мати намір просунутися далі в Сумську область і в напрямку міста Суми в майбутньому".

Аналітики підкреслюють, що угруповання російських військ у Курській області навряд чи буде достатньо боєздатним, щоб захопити велике українське місто після восьми місяців бойових дій, якщо тільки воно не отримає значного підкріплення з іншого прифронтового району.

"Це вимагало б від Росії відмовитися від великих оперативних зусиль в іншому районі України і, можливо, залишити цей район вразливим для українських військ - і тому малоймовірно", - вважають в Інституті.

У ISW нагадують про свій ранній аналіз - російські війська не намагатимуться просуватися далі в північну Сумську область або атакувати місто Суми, поки українські війська зберігають свій виступ у Курській області.

"Нещодавні російські атаки на північ Сумської області вказують на те, що російське військове командування може спробувати отримати вигоду з розпаду українського виступу Курської області, щоб створити "буферну зону" на Сумщині або почати наступ на місто Суми", - додають у звіті.

Якими можуть бути плани Путіна щодо Сум

Аналітики уточнюють, що глава Кремля Володимир Путін, імовірно, має намір використати "буферну зону" на півночі Сумської області та наступ на місто Суми, щоб виправдати розширення своїх домагань на українську територію.

" Путін може мати намір використовувати подальші успіхи в Сумській області та тиск на місто Суми, щоб вимагати, щоб Україна поступилася частиною Сумської області Росії під час майбутніх мирних переговорів", - кажуть вони.

Російські сили, ймовірно, мають намір створити обмежену й оборонну "буферну зону" на півночі Сумської області та просунутися в межах артилерійського обстрілу міста Суми, щоб чинити тиск на місто і зробити його непридатним для проживання мирних жителів.