РФ планує масштабний наступ? До чого готується ворог і чи є загроза по всьому фронту

Росія, ймовірно, готується до нового наступу, аби посилити свої "переговорні позиції". Не виключені нові атаки на північному сході України, включно із Сумською, Харківською та Запорізькою областями, однак вони навряд чи будуть масштабними, як про це пишуть зокрема в західних ЗМІ.

Що відомо про новий наступ РФ і які сили може залучити ворог - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відомо про новий можливий наступ РФ

Останнім часом з'являються повідомлення про підготовку Росією до нового масштабного наступу на Україну. Одне з яких було опубліковане інформаційною агенцією Associated Press (AP).

Видання, посилаючись на українських представників уряду, військових та аналітиків, написало, що цей наступ може розпочатися найближчими тижнями та тривати від шести до дев'яти місяців, тобто майже весь 2025 рік. Мовляв, Кремль має намір розпочати наступ по 1000-кілометровій лінії фронту з метою зміцнення своїх переговорних позицій в контексті припинення вогню. ​

Українські офіційні особи та військові аналітики очікують, що основні удари можуть бути спрямовані на північно-східні регіони, зокрема Сумську, Харківську та Запорізьку області. Про це зокрема говорив і сам президент Володимир Зеленський.

"За даними нашої розвідки, Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області. Вони затягують переговори й намагаються втягнути США в нескінченні, беззмістовні дискусії про фальшиві "умови", щоб виграти час, а потім спробувати захопити ще більше земель", - заявив він під час саміту в Парижі 27 березня.

Мапа: дії ЗСУ в Бєлгородській та Курській областях є превентивними заходами для зриву планів Росії щодо підготовки операцій проти України (google.com/maps)

Верховний головнокомандувач разом із головкомом ЗСУ Олександром Сирським повідомляли про зростання атак російських військ на цих напрямках, включаючи активність диверсійних груп та спроб прориву кордону. ​

Зеленський також нагадав, що Росія хотіла розпочати операцію ще 8 місяців тому, але тоді наступ вдалося зупинити завдяки діям української армії на Курському напрямку. Нині ворог знову накопичує сили.

Деякі українські командири, пише AP, стурбовані тим, що Москва може перекинути війська, "загартовані" у боях під Курськом, до інших районів на сході України.

Водночас, аналітики, зокрема Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що росіяни навряд чи перекинуть сили з Курщини зокрема для просування в бік міста Суми. На їх думку, у РФ не вистачає оперативних резервів для проведення масштабної операції, оскільки всі наявні сили залучені на інших ділянках фронту.

Також аналітики стверджують, що в агресора немає достатньо сил для операцій проти таких великих міст як Суми, Харків чи Запоріжжя. Оскільки Росія зазнала великих втрат в особовому складі та техніці за роки війни. А починаючи з зими 2022-го, Росія не продемонструвала здатності проводити складні операції з одночасним наступом на кількох напрямках.

Як та де ворог може наступати: оцінка експерта

На думку військового експерта Павла Нарожного, російські війська не зможуть провести саме новий "масштабний наступ" по всьому фронту, як про це пишуть в ЗМІ.

"Фронт у нас 2000 км. Якщо взяти активні ділянки, там де дійсно відбуваються бойові дії, то там десь 1200 км. Щоб наступати на такому фронті, їм треба десь пару мільйонів саме солдатів, які будуть брати безпосередню участь в бойових діях, атакувати. У них такої кількості просто фізично немає. У них, може, 200 тисяч є максимум", - каже Нарожний в коментарі РБК-Україна.

За оцінкою експерта, зараз у російської армії на тимчасово окупованих територіях України та тих, які "дотичні" до України зосереджено максимум 500 - 600 тисяч військових. І при цьому не всі вони беруть участь у бойових діях, а десь третина з них.

"Наступ однозначно буде. Але питання стоїть на якому напрямку він більш імовірний і його реальні масштаби. Я думаю, що реальні масштаби - це 50-60 тисяч, якими вони можуть наступати на одній якійсь ділянці фронту", - вважає Нарожний.

Втім, залишається питання, яка саме це буде ділянка. Експерт не виключає, що це може бути Донбас. Але там окупанти загрузли дуже сильно під Покровськом.

Мапа: окупанти мають проблеми з логістикою під Покровськом (deepstatemap)

"Сказати, що в них є якісь перспективи - я б не казав, що вони можуть якось поміняти ту ситуацію, яка там склалася. Напрямок Суми, Харків - тут теж дуже важко сказати. Це імовірний напрямок", - зазначає Нарожний.

Він пояснює, що на цих напрямках може статися російський наступ, але зараз ЗСУ роблять все, щоб унеможливити його або зробити його дуже неуспішним. Зокрема, цьому сприяє плацдарм у Курській області.

"По-друге, якщо подивитися на те, що в Бєлгородській області відбувається, то там є теж захід на територію РФ. Крім того, наша авіація там знищує інфраструктуру. В першу чергу мости, переправи тощо. Це все для того, щоб російським військам було важко наступати з території Бєлгородської області, яка межує з Сумською та Харківською", - каже співрозмовник.

На думку експерта, якщо новий наступ російських військ буде, то десь в травні, коли погода буде сприяти. А до того будуть бої, але вони не будуть мати великого масштабу.

"Запобігти цьому наступу ми не можемо. Тобто повністю унеможливити його не можна, а зупинити - так, це реально", - додає експерт у відповідь на питання, чи можна запобігти новому можливому наступу агресора.