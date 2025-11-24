Чи скасують "Національний кешбек"? Що кажуть в уряді

"Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи "Національного кешбеку" у 2026 році", - зазначається у повідомленні.

В міністерстві коментують, що зміни в нормативно-правові акти, про які згадувалося у ЗМІ, стосуються технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми.

"У разі будь-яких рішень, які можуть впливати на роботу програми, громадськість буде поінформована завчасно та в повному обсязі", - повідомили в міністерстві та додали, що на сьогодні триває підготовка до чергових виплат за вересень і жовтень, оновлення списків виробників товарів та послуг.

Що таке "Національний кешбек"

"Національний кешбек" – це державна програма підтримки економіки, яка полягає в частковому поверненні коштів державою за придбані українцями товари та послуги вітчизняного виробництва. Зокрема, до переліку входять лікарські засоби, медичні послуги та послуги транспорту, ЖКП, продукти харчування.

Громадяни можуть отримати 10% від вартості покупок, зроблених у межах програми. Мінімально дають дві гривні, максимально можна отримати до 3 000 гривень. При цьому кошти нараховуються на спеціальний банківський рахунок. Витратити їх можна буде до кінця 2025 року, після чого залишки на рахунку анулюються.