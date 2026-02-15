Чи продовжувати "снарядну ініціативу" для України: чехи винесли свій вердикт

Більшість громадян Чехії виступають за подальшу підтримку артилерійської ініціативи, яка забезпечує постачання боєприпасів для української армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування агентства Kantar CZ, оприлюднені виданням Ceskenoviny.
Згідно з дослідженням, проведеним у січні 2026 року, 62% чехів схвалюють подальшу реалізацію "снарядної програми". Проти виступають 35% опитаних, а ще 3% не визначилися з позицією.
"Чоловіки, студенти університетів, а також значно більше виборців опозиційних партій погодилися б з цим, майже на 100% погоджуються", - зазначив аналітик Kantar CZ Павел Раноха, наголосивши, що підтримка ініціативи має чіткий соціальний та політичний профіль.
Попри високий рівень суспільної підтримки, нова урядова коаліція на чолі з Андреєм Бабішем вирішила змінити формат участі Праги.
Чехія більше не вноситиме власні кошти в закупівлі, проте залишить за собою роль логістичного та організаційного хабу.
Наразі ця програма є ключовим джерелом вогневої підтримки ЗСУ.
"Ініціатива забезпечує половину поставок великокаліберних боєприпасів для української армії", - зазначив президент Чехії Петр Павел.
Нагадаємо, чеська ініціатива щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України була запущена у лютому 2024 року. За цей час ЗСУ отримали понад 4 мільйони снарядів, придбаних на зовнішніх ринках за кошти міжнародних донорів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що продовження ініціативи опинилося під загрозою через зміну політичного курсу в Празі. Зокрема, прем'єр-міністр Андрей Бабіш остаточно відкинув можливість подальшого прямого фінансування закупівель із бюджету Чехії.
Також стало відомо про логістичні труднощі: частина техніки та озброєння, яку готували до відправки, потребувала тривалого ремонту та відновлення, що дещо сповільнило темпи допомоги на початку 2026 року.