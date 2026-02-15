RU

Продолжать ли "снарядную инициативу" для Украины: чехи вынесли свой вердикт

Фото: большинство чехов поддерживают снарядную инициативу для Украины (facebook.com.ukroboronprom)
Автор: Сергей Козачук

Большинство граждан Чехии выступают за дальнейшую поддержку артиллерийской инициативы, которая обеспечивает поставки боеприпасов для украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса агентства Kantar CZ, обнародованные изданием Ceskenoviny.

Читайте также: Британский завод снарядов для Украины буксует уже полгода: что произошло

Общественная поддержка и портрет сторонников

Согласно исследованию, проведенному в январе 2026 года, 62% чехов одобряют дальнейшую реализацию "снарядной программы". Против выступают 35% опрошенных, а еще 3% не определились с позицией.

"Мужчины, студенты университетов, а также значительно больше избирателей оппозиционных партий согласились бы с этим, почти на 100% согласны", - отметил аналитик Kantar CZ Павел Раноха, отметив, что поддержка инициативы имеет четкий социальный и политический профиль.

Позиция правительства и роль инициативы

Несмотря на высокий уровень общественной поддержки, новая правительственная коалиция во главе с Андреем Бабишем решила изменить формат участия Праги.

Чехия больше не будет вносить собственные средства в закупки, однако оставит за собой роль логистического и организационного хаба.

Сейчас эта программа является ключевым источником огневой поддержки ВСУ.

"Инициатива обеспечивает половину поставок крупнокалиберных боеприпасов для украинской армии", - отметил президент Чехии Петр Павел.

 

Помощь Чехии замедляется

Напомним, чешская инициатива по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины была запущена в феврале 2024 года. За это время ВСУ получили более 4 миллионов снарядов, приобретенных на внешних рынках за средства международных доноров.

Ранее РБК-Украина сообщало, что продолжение инициативы оказалось под угрозой из-за смены политического курса в Праге. В частности, премьер-министр Андрей Бабиш окончательно отверг возможность дальнейшего прямого финансирования закупок из бюджета Чехии.

Также стало известно о логистических трудностях: часть техники и вооружения, которую готовили к отправке, требовала длительного ремонта и восстановления, что несколько замедлило темпы помощи в начале 2026 года.

