Щоб не віддавати? Чехія загнала на довгий ремонт літаки, які хотіла Україна

Чеські збройні сили несподівано відправили на довгостроковий ремонт вісім навчально-бойових літаків L-159T1 та L-159T2. Чотири з них раніше планувалося передати Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Armádní noviny та " Мілітарний ".

Компанія Aero Vodochody взяла на себе ремонт усіх восьми літаків. Ремонтні роботи мають на меті забезпечити можливість безпечною та надійної експлуатації літаків наступними роками.

При цьому ремонт дуже довгостроковий. Він триватиме щонайменше до 2029 року та теоретично продовжить ресурс літаків на 2000 льотних годин, що еквівалентно 8 рокам експлуатації.

"Aero як оригінальний виробник володіє унікальним ноу-хау, повною технічною документацією та ланцюгом постачання, необхідними для виконання цих робіт" - заявив президент і голова правління Aero Vodochody Віктор Сотона.

При цьому жодної необхідності в цьому ремонті прямо зараз особливо немає. Про це свідчить графік робіт: у 2026 році планується відремонтувати три літаки, у 2027 році - ще три, а останні два аж у 2028 році. Тільки у 2029 році, після завершення усіх випробувань після ремонту, літаки передадуть назад до армії.