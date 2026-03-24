Готуйте павербанки: кому та коли вимикатимуть електрику 24 березня

00:11 24.03.2026 Вт
2 хв
Енергетики назвали години обмежень для населення та промисловості через наслідки атак РФ
aimg Оксана Гапончук
Ілюстративне фото: вимкнення електроенергії (Getty Images)

Українська енергосистема все ще оговтується від масованих ударів ворога, тому у вівторок, 24 березня, у більшості регіонів знову діятимуть графіки погодинних відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

За офіційними даними енергетиків, станом на вечір понеділка аварійні відключення, які діяли у кількох областях, скасовані.

Проте у вівторок 24 березня, запроваджуються нові заходи обмеження споживання:

  • Для побутових споживачів (населення): Графіки погодинних відключень (ГПВ) діятимуть у два пікові періоди:

    • З 06:00 до 10:00 — ранковий пік споживання.

    • З 16:00 до 22:00 — вечірній час максимального навантаження.

  • Для промисловості: Графіки обмеження потужності (ГОП) будуть застосовуватись протягом майже всієї доби — з 06:00 до 24:00.

Причина повернення обмежень

Головною причиною запровадження графіків є критичні наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на українські енергооб’єкти. Попри цілодобову роботу ремонтних бригад, дефіцит потужності в системі все ще відчутний, особливо під час пікових навантажень.

Важливе попередження для споживачів

Енергетики наголошують: ситуація динамічна і може змінитися в будь-яку мить залежно від оперативного стану мереж.

Точний час та обсяг відключень за конкретною адресою слід перевіряти на офіційних ресурсах та сторінках регіональних обленерго.

Заклик до ощадливості

Коли світло з’являється у ваших оселях згідно з графіком, фахівці просять не вмикати одночасно всі потужні електроприлади. Ощадливе споживання — це найкраща допомога енергетикам, які тримають енергетичний фронт.

Ситуація в енергосистемі України

Нагадаємо, ця зима стала найважчою для українців під час війни. Російські окупанти вчинили велику кількість терактів проти енергосистеми України, застосувавши велику кількість ракет і дронів.

