Готуйте павербанки: кому та коли вимикатимуть електрику 24 березня

Українська енергосистема все ще оговтується від масованих ударів ворога, тому у вівторок, 24 березня, у більшості регіонів знову діятимуть графіки погодинних відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву " Укренерго " в Telegram.

За офіційними даними ене ргетиків, станом на вечір понеділка аварійні відключення, які діяли у кількох областях, скасовані.

Проте у вівторок 24 березня, запроваджуються н ові заходи обмеження споживання:

Для побутових споживачів (населення): Графіки погодинних відключень (ГПВ) діятимуть у два пікові періоди: З 06:00 до 10:00 — ранковий пік споживання. З 16:00 до 22:00 — вечірній час максимального навантаження.

Для промисловості: Графіки обмеження потужності (ГОП) будуть застосовуватись протягом майже всієї доби — з 06:00 до 24:00 .

Причина повернення обмежень

Головною причиною запровадження графіків є критичні наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на українські енергооб’єкти. Попри цілодобову роботу ремонтних бригад, дефіцит потужності в системі все ще відчутний, особливо під час пікових навантажень.

Важливе попередження для споживачів

Енергетики наголошують: ситуація динамічна і може змінитися в будь-яку мить залежно від оперативного стану мереж.

Точний час та обсяг відключень за конкретною адресою слід перевіряти на офіційних ресурсах та сторінках регіональних обленерго.

