Чи припинила Словаччина надавати Україні електроенергію: в "Укренерго" відповіли
Якщо словацька державна компанія SEPS дійсно припинить дію договору про надання Україні аварійної допомоги електроенергією, це не вплине на енергосистему.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укренерго".
"Залучення аварійної підтримки зі словацького напрямку мало несистемний характер і здійснювалось у дуже обмеженому обсязі. Востаннє словацький оператор системи передачі надавав аварійну допомогу на запит НЕК "Укренерго" ще 23 січня", - сказано у повідомленні.
Також в компанії зазначили, що попри низку заяв, поки що з боку SEPS не надходило жодних офіційних документів щодо наміру розірвати договор про взаємне надання аварійної допомоги.
При цьому в "Укренерго" нагадали, що цей договір не пов'язаний із комерційними питаннями. Імпорт електроенергії зі Словаччини здійснюється без будь-яких обмежень. А обсяги імпорту визначаються виключно "результатами аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів".
Припинення імпорту електроенергії зі Словаччини
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у лютому пригрозив зупинити постачання електроенергії Україні. Причиною він назвав ситуацію з нафтопроводом "Дружба".
Зокрема вже 23 лютого Фіцо заявив, що Словаччина призупиняє аварійне постачання електроенергії в Україну. Його рішення викликало хвилю масштабної критики: у Словаччині опозиційна парламентська партія "Свобода і Солідарність" анонсувала подання скарги до прокуратури щодо рішення Фіцо припинити аварійні поставки електроенергії Україні.
Проте попри обурення парламентарів та громадську думку словацький уряд все одно ухвалив рішення припинити постачання електрики до України. 4 березня SEPS заявила про намір розірвати контракт з українським "Укренерго".
В Україні висміяли рішення уряду Фіцо. В МЗС зазначили, що рішення розірвати контракт на постачання аварійної електроенергії до України - це постріл собі в ногу з боку Братислави.