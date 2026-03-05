Чи припинила Словаччина надавати Україні електроенергію: в "Укренерго" відповіли

Якщо словацька державна компанія SEPS дійсно припинить дію договору про надання Україні аварійної допомоги електроенергією, це не вплине на енергосистему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укренерго".

"Залучення аварійної підтримки зі словацького напрямку мало несистемний характер і здійснювалось у дуже обмеженому обсязі. Востаннє словацький оператор системи передачі надавав аварійну допомогу на запит НЕК "Укренерго" ще 23 січня", - сказано у повідомленні.

Також в компанії зазначили, що попри низку заяв, поки що з боку SEPS не надходило жодних офіційних документів щодо наміру розірвати договор про взаємне надання аварійної допомоги.

При цьому в "Укренерго" нагадали, що цей договір не пов'язаний із комерційними питаннями. Імпорт електроенергії зі Словаччини здійснюється без будь-яких обмежень. А обсяги імпорту визначаються виключно "результатами аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів".