Постріл собі в ногу: в МЗС відповіли Словаччині на рішення про електрику

Рішення словацької сторони розірвати контракт на постачання аварійної електроенергії до України - це постріл собі в ногу з боку Братислави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого на брифінгу 4 березня.

Тихий зазначив, що словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо та його поплічники стріляють в ногу не просто Словаччині, а власним енергетичним компаніям. Україна отримує цю електроенергію за гроші, а не безкоштовно.

"Тож уряд Фіцо просто позбавить словацькі компанії заробітку, у той час як Україна отримає цю електроенергію з інших джерел. Пояснення таких дивних намірів лише одне: для Фіцо йдеться не про громадян Словаччини, а про збереження його економічних зв’язків з РФ - навіть ціною шкоди словацькому бізнесу", - зазначив Тихий.

Він додав, що Фіцо продовжує відмовлятися від зустрічі, яку йому запропонував президент України Володимир Зеленський. На зустрічі сторони могли б вирішити проблемні питання, а пропозиція все ще чинна.