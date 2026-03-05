Прекратила ли Словакия предоставлять Украине электроэнергию: в "Укрэнерго" ответили

Если словацкая государственная компания SEPS действительно прекратит действие договора о предоставлении Украине аварийной помощи электроэнергией, это не повлияет на энергосистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".

"Привлечение аварийной поддержки со словацкого направления имело несистемный характер и осуществлялось в очень ограниченном объеме. Последний раз словацкий оператор системы передачи предоставлял аварийную помощь на запрос НЭК "Укрэнерго" еще 23 января", - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что несмотря на ряд заявлений, пока со стороны SEPS не поступало никаких официальных документов о намерении расторгнуть договор о взаимном предоставлении аварийной помощи.

При этом в "Укрэнерго" напомнили, что этот договор не связан с коммерческими вопросами. Импорт электроэнергии из Словакии осуществляется без каких-либо ограничений. А объемы импорта определяются исключительно "результатами аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных сечений".