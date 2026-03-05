Прекратила ли Словакия предоставлять Украине электроэнергию: в "Укрэнерго" ответили
Если словацкая государственная компания SEPS действительно прекратит действие договора о предоставлении Украине аварийной помощи электроэнергией, это не повлияет на энергосистему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".
"Привлечение аварийной поддержки со словацкого направления имело несистемный характер и осуществлялось в очень ограниченном объеме. Последний раз словацкий оператор системы передачи предоставлял аварийную помощь на запрос НЭК "Укрэнерго" еще 23 января", - говорится в сообщении.
Также в компании отметили, что несмотря на ряд заявлений, пока со стороны SEPS не поступало никаких официальных документов о намерении расторгнуть договор о взаимном предоставлении аварийной помощи.
При этом в "Укрэнерго" напомнили, что этот договор не связан с коммерческими вопросами. Импорт электроэнергии из Словакии осуществляется без каких-либо ограничений. А объемы импорта определяются исключительно "результатами аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных сечений".
Прекращение импорта электроэнергии из Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в феврале пригрозил остановить поставки электроэнергии Украине. Причиной он назвал ситуацию с нефтепроводом "Дружба".
В частности уже 23 февраля Фицо заявил, что Словакия приостанавливает аварийные поставки электроэнергии в Украину. Его решение вызвало волну масштабной критики: в Словакии оппозиционная парламентская партия "Свобода и Солидарность" анонсировала подачу жалобы в прокуратуру относительно решения Фицо прекратить аварийные поставки электроэнергии Украине.
Однако несмотря на возмущение парламентариев и общественное мнение словацкое правительство все равно приняло решение прекратить поставки электричества в Украину. 4 марта SEPS заявила о намерении разорвать контракт с украинским "Укрэнерго".
В Украине высмеяли решение правительства Фицо. В МИД отметили, что решение разорвать контракт на поставку аварийной электроэнергии в Украину - это выстрел себе в ногу со стороны Братиславы.