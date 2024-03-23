Чи причетна до теракту у Підмосков'ї ІДІЛ і чому Путін натякає на Україну: думка експерта

"Це справді ІДІЛ, це атака терористичної організації "Ісламська держава". Це єдина на сьогодні версія, яка буде розглядатися, принаймні всім західним світом. Справа у тому, що розвідтовариство США знало про те, що цей теракт готується, і вони попереджали і своїх громадян в Росії, та, вочевидь, намагалося таким чином публічно повідомити і російську владу, що це готується", - зазначив експерт.

Він нагадав, що посольство США в Росії на початку березня закликало громадян уникати скупчень людей і громадських місць, попереджаючи про загрозу терактів.

"Путін, коментуючи цю заяву, фактично звинуватив США у брехні. Він відмовився це визнавати. Як виявилося, американці про це знали і не помилилися, помилилися лише з часом, але це сталося у березні", - сказав Мусієнко.

На думку експерта, напад на ТЦ "Крокус Сіті Хол" не був російською постановкою, оскільки звернення диктатора Володимира Путіна довго готували та тричі відкладали.

"Це реально був напад ісламістів, і вони не були до нього готові. Вони (росіяни, - ред.) настільки одержимі війною проти України, що інші напрямки не розглядали. ІДІЛ сам по собі оголошував війну Росії тричі - у 2015 році, потім у 2018 і коли РФ підтримала "талібанів" в Афганістані. Зараз все сходиться до цього, і, я думаю, це тільки початок", - додав він.

Як вважає Мусієнко, у Росії є підґрунтя для розвитку ісламістських груп і рухів, зокрема, через втручання Путіна у війну у Сирії, конфлікт у Чечні та утиски мусульман.

Навіщо Путін натякає на Україну

Мусієнко наголосив, що Путін відкрито не звинуватив Україну у вчиненні теракту, але повторив вкид про те, що нібито терористи хотіли перейти через кордон.

При цьому експерт впевнений, що російські пропагандисти не втратять можливості звинуватити Україну.

"Він (Путін, - ред.) обрав таку форму, щоб власній, внутрішній аудиторії знайти і приплести український слід. А з іншого боку, США, якщо буде потрібно, не розкриваючи свої джерела, нададуть підтвердження (що це ІДІЛ, - ред.) дуже швидко", - сказав експерт.

Він додав, що Кремль не зможе визнати загрозу з боку угруповування ІДІЛ, оскільки це відверне увагу від загарбницької війни проти України.

Що заявив Путін

Російський диктатор Володимир Путін вперше прокоментував теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол". Він повторив вкид про те, що нібито підозрювані у вчиненні теракту хотіли втекти в Україну, де для них було підготовлено "вікно".

Нагадаємо, російські силовики заявили, що нібито затримали чотирьох осіб, причетних до теракту у "Крокус Сіті Холі" у Підмосков'ї. Слідчий комітет РФ стверджує, що зловмисники нібито мали контакти в Україні та збиралися перейти кордон.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна заперечує заяви ФСБ і наголошує, що російський режим хоче притягнути "український слід".

Варто додати, що сьогодні росіяни звинуватили громадян Таджикистану у вчиненні теракту, але потім росЗМІ заявили, що всі затримані - росіяни.