Чи причетна до теракту у Підмосков'ї ІДІЛ і чому Путін натякає на Україну: думка експерта

Теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою могло скоїти угрупування ІДІЛ. Але диктатор Володимир Путін та російські пропагандисти не втратять можливості звинуватити Україну.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
"Це справді ІДІЛ, це атака терористичної організації "Ісламська держава". Це єдина на сьогодні версія, яка буде розглядатися, принаймні всім західним світом. Справа у тому, що розвідтовариство США знало про те, що цей теракт готується, і вони попереджали і своїх громадян в Росії, та, вочевидь, намагалося таким чином публічно повідомити і російську владу, що це готується", - зазначив експерт.
Він нагадав, що посольство США в Росії на початку березня закликало громадян уникати скупчень людей і громадських місць, попереджаючи про загрозу терактів.
"Путін, коментуючи цю заяву, фактично звинуватив США у брехні. Він відмовився це визнавати. Як виявилося, американці про це знали і не помилилися, помилилися лише з часом, але це сталося у березні", - сказав Мусієнко.
На думку експерта, напад на ТЦ "Крокус Сіті Хол" не був російською постановкою, оскільки звернення диктатора Володимира Путіна довго готували та тричі відкладали.
"Це реально був напад ісламістів, і вони не були до нього готові. Вони (росіяни, - ред.) настільки одержимі війною проти України, що інші напрямки не розглядали. ІДІЛ сам по собі оголошував війну Росії тричі - у 2015 році, потім у 2018 і коли РФ підтримала "талібанів" в Афганістані. Зараз все сходиться до цього, і, я думаю, це тільки початок", - додав він.
Як вважає Мусієнко, у Росії є підґрунтя для розвитку ісламістських груп і рухів, зокрема, через втручання Путіна у війну у Сирії, конфлікт у Чечні та утиски мусульман.
Мусієнко наголосив, що Путін відкрито не звинуватив Україну у вчиненні теракту, але повторив вкид про те, що нібито терористи хотіли перейти через кордон.
При цьому експерт впевнений, що російські пропагандисти не втратять можливості звинуватити Україну.
"Він (Путін, - ред.) обрав таку форму, щоб власній, внутрішній аудиторії знайти і приплести український слід. А з іншого боку, США, якщо буде потрібно, не розкриваючи свої джерела, нададуть підтвердження (що це ІДІЛ, - ред.) дуже швидко", - сказав експерт.
Він додав, що Кремль не зможе визнати загрозу з боку угруповування ІДІЛ, оскільки це відверне увагу від загарбницької війни проти України.
Російський диктатор Володимир Путін вперше прокоментував теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол". Він повторив вкид про те, що нібито підозрювані у вчиненні теракту хотіли втекти в Україну, де для них було підготовлено "вікно".
Нагадаємо, російські силовики заявили, що нібито затримали чотирьох осіб, причетних до теракту у "Крокус Сіті Холі" у Підмосков'ї. Слідчий комітет РФ стверджує, що зловмисники нібито мали контакти в Україні та збиралися перейти кордон.
Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна заперечує заяви ФСБ і наголошує, що російський режим хоче притягнути "український слід".
Варто додати, що сьогодні росіяни звинуватили громадян Таджикистану у вчиненні теракту, але потім росЗМІ заявили, що всі затримані - росіяни.
Ввечері у п'ятницю, 22 березня в місті Красногірськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі вчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол". За даними росіян, внаслідок атаки загинули понад 100 осіб.
Раніше низка ЗМІ заявили про те, що теракт організувало угруповання ІДІЛ. Проте інші джерела спростовують цю інформацію.
У ГУР Міноборони України теракт назвали спланованою та свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою диктатора Володимира Путіна.
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