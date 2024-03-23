Причастна ли к теракту в Подмосковье ИГИЛ и почему Путин намекает на Украину: мнение эксперта

"Это действительно ИГИЛ, это атака террористической организации "Исламское государство". Это единственная на сегодня версия, которая будет рассматриваться, по крайней мере всем западным миром. Дело в том, что разведсообщество США знало о том, что этот теракт готовится, и они предупреждали и своих граждан в России, и, очевидно, пыталось таким образом публично сообщить и российским властям, что это готовится", - отметил эксперт.

Он напомнил, что посольство США в России в начале марта призвало граждан избегать скоплений людей и общественных мест, предупреждая об опасности терактов.

"Путин, комментируя это заявление, фактически обвинил США во лжи. Он отказался признавать это. Как оказалось, американцы об этом знали и не ошиблись, ошиблись лишь со временем, но это произошло в марте", - сказал Мусиенко.

По мнению эксперта, нападение на ТЦ "Крокус Сити Холл" не было российской постановкой, поскольку обращение диктатора Владимира Путина долго готовили и трижды откладывали.

"Это реально было нападение исламистов, и они не были к нему готовы. Они (россияне, - ред.) настолько одержимы войной против Украины, что другие направления не рассматривали. ИГИЛ сам по себе объявлял войну России трижды - в 2015 году, затем в 2018 и когда РФ поддержала "талибанов" в Афганистане. Сейчас все сходится с этим, и, я думаю, это только начало", - добавил он.

Как считает Мусиенко, в России есть основа для развития исламистских групп и движений, в частности, из-за вмешательства Путина в войну в Сирии, конфликта в Чечне и притеснений мусульман.

Зачем Путин намекает на Украину

Мусиенко подчеркнул, что Путин открыто не обвинил Украину в совершении теракта, но повторил вброс о том, что якобы террористы хотели перейти через границу.

При этом эксперт уверен, что российские пропагандисты не лишатся возможности обвинить Украину.

"Он (Путин, - ред.) выбрал такую форму, чтобы собственной, внутренней аудитории найти и приплести украинский след. А с другой стороны, США, если потребуется, не раскрывая свои источники, предоставят подтверждение (что это ИГИЛ, - ред.) очень быстро", - сказал эксперт.

Он добавил, что Кремль не сможет признать угрозу со стороны группировки ИГИЛ, поскольку это отвлечет от захватнической войны против Украины.

Что заявил Путин

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл". Он повторил вброс о том, что якобы подозреваемые в совершении теракта хотели сбежать в Украину, где для них было подготовлено "окно".

Напомним, российские силовики заявили, что якобы задержаны четыре человека, причастные к теракту в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. Следственный комитет РФ утверждает, что у злоумышленников якобы были контакты в Украине и они собирались перейти границу.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина отрицает заявления ФСБ и подчеркивает, что российский режим хочет притянуть "украинский след".

Следует добавить, что сегодня россияне обвинили граждан Таджикистана в совершении теракта, но затем россМИ заявили, что все задержанные - россияне.