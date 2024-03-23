Причастна ли к теракту в Подмосковье ИГИЛ и почему Путин намекает на Украину: мнение эксперта

Теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" под Москвой могла совершить группировка ИГИЛ. Но диктатор Владимир Путин и российские пропагандисты не лишатся возможности обвинить Украину.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
"Это действительно ИГИЛ, это атака террористической организации "Исламское государство". Это единственная на сегодня версия, которая будет рассматриваться, по крайней мере всем западным миром. Дело в том, что разведсообщество США знало о том, что этот теракт готовится, и они предупреждали и своих граждан в России, и, очевидно, пыталось таким образом публично сообщить и российским властям, что это готовится", - отметил эксперт.
Он напомнил, что посольство США в России в начале марта призвало граждан избегать скоплений людей и общественных мест, предупреждая об опасности терактов.
"Путин, комментируя это заявление, фактически обвинил США во лжи. Он отказался признавать это. Как оказалось, американцы об этом знали и не ошиблись, ошиблись лишь со временем, но это произошло в марте", - сказал Мусиенко.
По мнению эксперта, нападение на ТЦ "Крокус Сити Холл" не было российской постановкой, поскольку обращение диктатора Владимира Путина долго готовили и трижды откладывали.
"Это реально было нападение исламистов, и они не были к нему готовы. Они (россияне, - ред.) настолько одержимы войной против Украины, что другие направления не рассматривали. ИГИЛ сам по себе объявлял войну России трижды - в 2015 году, затем в 2018 и когда РФ поддержала "талибанов" в Афганистане. Сейчас все сходится с этим, и, я думаю, это только начало", - добавил он.
Как считает Мусиенко, в России есть основа для развития исламистских групп и движений, в частности, из-за вмешательства Путина в войну в Сирии, конфликта в Чечне и притеснений мусульман.
Мусиенко подчеркнул, что Путин открыто не обвинил Украину в совершении теракта, но повторил вброс о том, что якобы террористы хотели перейти через границу.
При этом эксперт уверен, что российские пропагандисты не лишатся возможности обвинить Украину.
"Он (Путин, - ред.) выбрал такую форму, чтобы собственной, внутренней аудитории найти и приплести украинский след. А с другой стороны, США, если потребуется, не раскрывая свои источники, предоставят подтверждение (что это ИГИЛ, - ред.) очень быстро", - сказал эксперт.
Он добавил, что Кремль не сможет признать угрозу со стороны группировки ИГИЛ, поскольку это отвлечет от захватнической войны против Украины.
Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл". Он повторил вброс о том, что якобы подозреваемые в совершении теракта хотели сбежать в Украину, где для них было подготовлено "окно".
Напомним, российские силовики заявили, что якобы задержаны четыре человека, причастные к теракту в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. Следственный комитет РФ утверждает, что у злоумышленников якобы были контакты в Украине и они собирались перейти границу.
Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина отрицает заявления ФСБ и подчеркивает, что российский режим хочет притянуть "украинский след".
Следует добавить, что сегодня россияне обвинили граждан Таджикистана в совершении теракта, но затем россМИ заявили, что все задержанные - россияне.
Вечером в пятницу, 22 марта в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл". По данным россиян, в результате атаки погибли более 100 человек.
Ранее ряд СМИ заявил о том, что теракт организовала группировка ИГИЛ. Однако другие источники опровергают эту информацию.
В ГУР Минобороны Украины теракт назвали спланированной и сознательной провокацией российских спецслужб по указанию диктатора Владимира Путина.
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