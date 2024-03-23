ЗМІ пишуть, що ІДІЛ взяло відповідальність за атаку в РФ. Це може бути фейк

Терористичне угруповання "Ісламська держава Іраку й Леванту" (ІДІЛ) нібито взяло на себе відповідальність за атаку на торговий центр "Крокус Сіті хол" у підмосковному місті Красногорськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Угрупування взяло на себе відповідальність за напад у короткій заяві, опублікованій пов'язаним з ІДІЛ інформаційним агентством Amaq у Telegram у п'ятницю. Однак терористи не надали жодних доказів на підтвердження своєї заяви.

Видання The Washington Post повідомляє, що на початку березня посольство США в РФ попереджало про загрозу терористичної небезпеки в Москві. Попередження частково ґрунтувалося на повідомленнях розвідки про можливу активність ІДІЛ у Росії.

Американський чиновник в інтерв'ю CBS News заявив, що США мають розвідувальні дані, які підтверджують заяви про відповідальність "Ісламської держави", і що в них немає причин сумніватися у цих заявах.

Чиновник також підтвердив, що США надали розвідувальні дані Росії про потенційну атаку відповідно до вимоги розвідувального співтовариства "Обов'язок попередити".

Видання The New York Times також повідомляє, що теракт може бути помстою за війни Росії в низці ісламських країн.

"ІДІЛ було зациклене на Росії протягом останніх двох років, часто критикуючи президента Володимира Путіна у своїй пропаганді. Угруповання звинувачує Кремль у тому, що на його руках кров мусульман, посилаючись на інтервенції Москви в Афганістані, Чечні та Сирії", - сказав Колін П. Кларк, аналітик з питань боротьби з тероризмом у консалтинговій фірмі з питань безпеки Soufan Group, що базується в Нью-Йорку.

Вірогідність фейку

Водночас російські ЗМІ припускають, що повідомлення ІДІЛ є фейком. За їхніми даними, для анонсу використовували шаблон, який "Ісламська держава" не використовує кілька років. В офіційних каналах терористичного угруповання про теракт не згадується.

Раніше ІДІЛ неодноразово приписувало собі атаки, вчинені іншими угрупованнями, і називала своїми ударами техногенні катастрофи.

Крім того, Telegram-канал ASTRA повідомляє, що у мережі з'явилося відео нібито від членів відділення ІДІЛ "Вілаят Кавказ", які взяли на себе відповідальність за теракт у Підмосков'ї. Достовірність цього відео також не підтверджена.