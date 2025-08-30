Чи пов'язані вбивства Парубія і Ірини Фаріон та чи є "російський слід": в СБУ відповіли

Вбивство Ірини Фаріон у Львові

19 липня 2024 року невідомий вистрілив у колишню нардепку Ірину Фаріон. Незабаром вона померла в лікарні. Поліція під час розслідування розглядала кілька версій, однією з яких був "російський слід".

Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон затримали 25 липня 2024 року. Ним виявився В'ячеслав Зінченко. Його затримали в Дніпрі. Зараз йому загрожує довічне ув'язнення.

Вбивство Парубія у Львові

Нагадаємо, що вранці 30 серпня 2025 року у Львові невідомий впритул розстріляв колишнього спікера Верховної Ради та народного депутата Андрія Парубія. У Львові введено спецоперацію "Сирена", розпочато досудове розслідування.

Президент України Володимир Зеленський вже заслухав доповідь правоохоронців щодо вбивства Парубія та наголосив, що залучені всі можливі сили для пошуку вбивці. За його словами, вбивство Парубія було ретельно підготовлено.

Детальніше про загибель колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Ким був Андрій Парубій, та як він розпочав політичну кар'єру – читайте у матеріалі РБК-Україна.