Связаны ли убийства Парубия и Ирины Фарион и есть ли "российский след": в СБУ ответили

Убийство Ирины Фарион во Львове

19 июля 2024 года неизвестный выстрелил в бывшего нардепа Ирину Фарион. Вскоре она умерла в больнице. Полиция в ходе расследования рассматривала несколько версий, одной из которых был "российский след".

Подозреваемого в убийстве Ирины Фарион задержали 25 июля 2024 года. Им оказался Вячеслав Зинченко. Его задержали в Днепре. Сейчас ему грозит пожизненное заключение.

Убийство Парубия во Львове

Напомним, что утром 30 августа 2025 года во Львове неизвестный в упор расстрелял бывшего спикера Верховной Рады и народного депутата Андрея Парубия. Во Львове введена спецоперация "Сирена", начато досудебное расследование.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заслушал доклад правоохранителей по убийству Парубия и отметил, что привлечены все возможные силы для поиска убийцы. По его словам, убийство Парубия было тщательно подготовлено.

