Чи віддасть Україна території? Буданов дав категоричну відповідь про поступки РФ

Головне питання перемовин

За словами Буданова, під час нещодавніх тристоронніх переговорів у Женеві за участю США територіальне питання залишалося ключовим. Попри тиск окупантів, Україна тримає жорстку позицію щодо цілісності держави.

"Території - це головне питання. Все інше - другорядне. Я впевнений, що український народ відкине будь-які задуми щодо нашої землі. Усі окуповані території залишаться тимчасово окупованими і неминуче з часом будуть звільнені", - наголосив керівник ОПУ.

Плани ворога на 2026 рік

Буданов також окреслив стратегічні цілі РФ на поточний рік. Він зазначив, що Кремль не полишає спроб повністю захопити Донецьку та Запорізьку області, а також створити так звані "буферні зони" вздовж кордону.

Керівник Офісу президента підкреслив, що завданням української влади зараз є не лише стримування агресії, а й налагодження ефективного переговорного процесу, який забезпечить безпеку без поступок суверенітетом.

Про "корейський сценарій"

Коментуючи закиди щодо можливого миру за "корейським варіантом" (розподіл країни по лінії фронту), Буданов висловив упевненість, що українське суспільство ніколи не сприйме такий шлях.

"Незалежна Україна - це вирок російському імперіалізму. Поки український солдат тримає фронт, у безпеці перебуває і український тил, і кожний громадянин", - додав він.