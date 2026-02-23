"Він знав ще в листопаді 2021-го": американський журналіст нагадав про точність прогнозу Буданова

Колишній начальник ГУР, а нині голова Офісу президента Кирило Буданов ще в листопаді 2021 року не лише попередив про неминучий напад РФ, а й фактично в деталях описав, як саме він відбуватиметься.

Про це, як повідомляє РБК-Україна , напередодні четвертої річниці вторгнення РФ в дописі в соцмережі Х написав американський журналіст, колишній старший керуючий редактор Military Times Ховард Альтман.

"У листопаді 2021 року Буданов сказав мені, що вторгнення відбудеться, і досить точно пояснив, як це станеться", - зазначив Альтман.

Альтман підкріпив свої слова посиланням на статтю з коментарями Будановим понад 4 роки тому, де на той час начальник ГУР детально розповідав про плани Кремля щодо масштабної атаки, зокрема з використанням десанту та наступу на кількох напрямках.

За словами журналіста, тодішні оцінки української розвідки "практично влучили в ціль" щодо реального сценарію подій, які розпочалися в лютому 2022-го.

Що сказав Буданов у 2021 році

У інтервʼю, датованому 21 листопада, Буданов повідомляв, що Росія зосередила понад 92 тисячі військових біля кордонів України та готується до масштабного наступу, який може розпочатися наприкінці січня або на початку лютого 2022 року.

За його словами, російська атака включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові наступи, що супроводжуватимуться висадкою десанту на сході, морськими десантами в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.

При цьому він попереджав, що російський напад на Україну буде значно руйнівнішим за будь-які попередні дії в конфлікті, що триває з 2014 року.