Буданов назвав головні правила війни для України та РФ

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що навіть під час війни мають існувати межі, які не можна переходити жодній зі сторін конфлікту.

Про це він сказав у коментарі РБК-Україна.

Які дії під час війни є неприпустимими

За словами Буданова, війна завжди супроводжується жорстокістю, однак навіть у таких умовах мають діяти певні правила.

"Це страшна подія, яка забирає життя тисяч людей, руйнує міста і ламає долі. Але навіть тут мають існувати певні межі через які не можна переступати за жодних обставин", - зазначив він.

Серед неприйнятних дій керівник ОП назвав:

прицільні обстріли лікарень і пологових будинків;

удари по історичних і культурних об’єктах;

вбивства цивільного населення, особливо дітей.

Про удари по цивільних

Буданов наголосив, що не може зрозуміти застосування зброї проти людей, які не здатні чинити опір.

"При всій жорстокості війни, я не можу зрозуміти, хто і за яких обставин може підняти зброю проти дитини або літньої людини, яка фізично не здатна чинити опір", - заявив він.

На його думку, подібні дії є втратою людської гідності.

Позиція щодо ударів по політичних центрах

Окремо Буданов висловився проти ударів по політичних центрах і місцях перебування лідерів воюючих країн.

"Не має значення, мова про Київ чи умовний валдай. Тим більше зараз, коли йде непростий процес мирних перемовин", - сказав він.

Також він зазначив, що в умовах складних мирних переговорів дотримання правил є особливо важливим. За словами Буданова, навіть попри "несправедливу" та "загарбницьку" війну сторони мають дотримуватись певних принципів.

"Тільки так можемо наблизити довгоочікуваний стійкий мир", - підсумував він.