Отдаст ли Украина территории? Буданов дал категорический ответ об уступках РФ

Украинский народ не согласится на территориальные уступки России, а все ныне оккупированные регионы неизбежно будут освобождены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Al-Modon
руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова.
Читайте также: Буданов назвал главные правила войны для Украины и РФ
По словам Буданова, во время недавних трехсторонних переговоров в Женеве с участием США территориальный вопрос оставался ключевым. Несмотря на давление оккупантов, Украина держит жесткую позицию относительно целостности государства.
"Территории - это главный вопрос. Все остальное - второстепенное. Я уверен, что украинский народ отвергнет любые замыслы относительно нашей земли. Все оккупированные территории останутся временно оккупированными и неизбежно со временем будут освобождены", - подчеркнул руководитель ОПУ.
Буданов также очертил стратегические цели РФ на текущий год. Он отметил, что Кремль не оставляет попыток полностью захватить Донецкую и Запорожскую области, а также создать так называемые "буферные зоны" вдоль границы.
Руководитель Офиса президента подчеркнул, что задачей украинской власти сейчас является не только сдерживание агрессии, но и налаживание эффективного переговорного процесса, который обеспечит безопасность без уступок суверенитетом.
Комментируя упреки относительно возможного мира по "корейскому варианту" (раздел страны по линии фронта), Буданов выразил уверенность, что украинское общество никогда не воспримет такой путь.
"Независимая Украина - это приговор российскому империализму. Пока украинский солдат держит фронт, в безопасности находится и украинский тыл, и каждый гражданин", - добавил он.
Напомним, Кирилл Буданов возглавил Офис президента в начале 2026 года. Уже в первые дни на посту он сделал заявление о результатах важных переговоров, касающихся дальнейшей стратегии государства.
Позже он анонсировал проведение новых международных раундов по завершению войны и назвал главные правила, которыми руководствуется Украина в противостоянии с агрессором.
Также западные СМИ, анализируя его профессиональный путь, отмечали, что он знал о планах Кремля по полномасштабному вторжению еще в ноябре 2021 года, что подтвердило его высокую экспертизу в вопросах безопасности.