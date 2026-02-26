RU

Война в Украине

Отдаст ли Украина территории? Буданов дал категорический ответ об уступках РФ

Фото: руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Украинский народ не согласится на территориальные уступки России, а все ныне оккупированные регионы неизбежно будут освобождены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Al-Modon

руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова.

Читайте также: Буданов назвал главные правила войны для Украины и РФ

Главный вопрос переговоров

По словам Буданова, во время недавних трехсторонних переговоров в Женеве с участием США территориальный вопрос оставался ключевым. Несмотря на давление оккупантов, Украина держит жесткую позицию относительно целостности государства.

"Территории - это главный вопрос. Все остальное - второстепенное. Я уверен, что украинский народ отвергнет любые замыслы относительно нашей земли. Все оккупированные территории останутся временно оккупированными и неизбежно со временем будут освобождены", - подчеркнул руководитель ОПУ.

Планы врага на 2026 год

Буданов также очертил стратегические цели РФ на текущий год. Он отметил, что Кремль не оставляет попыток полностью захватить Донецкую и Запорожскую области, а также создать так называемые "буферные зоны" вдоль границы.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что задачей украинской власти сейчас является не только сдерживание агрессии, но и налаживание эффективного переговорного процесса, который обеспечит безопасность без уступок суверенитетом.

О "корейском сценарии"

Комментируя упреки относительно возможного мира по "корейскому варианту" (раздел страны по линии фронта), Буданов выразил уверенность, что украинское общество никогда не воспримет такой путь.

"Независимая Украина - это приговор российскому империализму. Пока украинский солдат держит фронт, в безопасности находится и украинский тыл, и каждый гражданин", - добавил он.

 

Новый курс Буданова

Напомним, Кирилл Буданов возглавил Офис президента в начале 2026 года. Уже в первые дни на посту он сделал заявление о результатах важных переговоров, касающихся дальнейшей стратегии государства.

Позже он анонсировал проведение новых международных раундов по завершению войны и назвал главные правила, которыми руководствуется Украина в противостоянии с агрессором.

Также западные СМИ, анализируя его профессиональный путь, отмечали, что он знал о планах Кремля по полномасштабному вторжению еще в ноябре 2021 года, что подтвердило его высокую экспертизу в вопросах безопасности.

