Чи поменшає відключень світла найближчими днями: що кажуть джерела РБК-Україна

Україна, Четвер 20 листопада 2025 17:35
Чи поменшає відключень світла найближчими днями: що кажуть джерела РБК-Україна Фото: найближчими днями ситуація зі світлом в Україні не покращиться (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов

У п'ятницю, 21 листопада, ситуація з енергопостачанням в Україні суттєво не покращиться у порівнянні із сьогоднішнім днем.

Про це РБК-Україна повідомили джерела на енергоринку.

Згідно з інформацією джерел, не тільки завтра, а й найближчими днями українцям не варто очікувати на покращення ситуації зі світлом.

Причиною збільшення нестачі генерації стали удари росіян і дестабілізація енергомереж. Внаслідок цього декілька блоків атомних станцій вимушено скинули потужність.

Зменшення потужності трьох АЕС

Нагадаємо, у середу, 19 листопада, три атомні електростанції України вимушено зменшили свою потужність після того, як росіяни обстріляли енергетичні об'єкти навколо станцій.

Йдеться про Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську АЕС. Чотири з дев'яти реакторів зменшили потужність після атак, які ще більше дестабілізували електромережу.

Хмельницька та Рівненська АЕС зменшили виробництво електроенергії внаслідок ворожих обстрілів на початку листопада.

19 листопада Південноукраїнська АЕС втратила зв'язок з високовольтною лінією електропередачі. Електростанція повідомила про виявлення 11 безпілотників протягом ночі за кілометр від об'єкта.

Зазначимо, раніше Хмельницька та Рівненська атомні електростанції вже знижували потужність. Це відбулося після пошкодження електричної підстанції внаслідок атаки росіян в ніч на 17 листопада.

РБК-Україна раніше писало, що українські енергетики у середу, 19 листопада, відновили живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Високовольтна лінія АЕС тривалий час була пошкоджена через обстріл росіян.

