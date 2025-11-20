ua en ru
Станет ли меньше отключений света в ближайшие дни: что говорят источники РБК-Украина

Украина, Четверг 20 ноября 2025 17:35
UA EN RU
Станет ли меньше отключений света в ближайшие дни: что говорят источники РБК-Украина Фото: в ближайшие дни ситуация со светом в Украине не улучшится (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов

В пятницу, 21 ноября, ситуация с энергоснабжением в Украине существенно не улучшится по сравнению с сегодняшним днем.

Об этом РБК-Украина сообщили источники на энергорынке.

Согласно информации источников, не только завтра, но и в ближайшие дни украинцам не стоит ожидать улучшения ситуации со светом.

Причиной увеличения нехватки генерации стали удары россиян и дестабилизация энергосетей. Вследствие этого несколько блоков атомных станций вынужденно сбросили мощность.

Уменьшение мощности трех АЭС

Напомним, в среду, 19 ноября, три атомные электростанции Украины вынужденно уменьшили свою мощность после того, как россияне обстреляли энергетические объекты вокруг станций.

Речь идет о Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС. Четыре из девяти реакторов уменьшили мощность после атак, которые еще больше дестабилизировали электросеть.

Хмельницкая и Ровенская АЭС уменьшили производство электроэнергии в результате вражеских обстрелов в начале ноября.

19 ноября Южноукраинская АЭС потеряла связь с высоковольтной линией электропередачи. Электростанция сообщила об обнаружении 11 беспилотников в течение ночи в километре от объекта.

Отметим, ранее Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции уже снижали мощность. Это произошло после повреждения электрической подстанции в результате атаки россиян в ночь на 17 ноября.

РБК-Украина ранее писало, что украинские энергетики в среду, 19 ноября, восстановили питание временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Высоковольтная линия АЭС длительное время была повреждена из-за обстрела россиян.

Украина АЭС Электроэнергия Война в Украине Отключения света
