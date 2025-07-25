Чи передасть Румунія Україні ще один Patriot: президент дав відповідь

Румунія продовжить підтримувати Україну у військовій сфері. Але питання щодо можливості передачі ще одного румунського комплексу Patriot Києву поки що не обговорювалося.
Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан під час спільної пресконференції з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
"Що стосується підтримки Румунії для України, вона буде продовжуватися, зокрема у військовій сфері, але питання про систему Patriot поки що не обговорювалося", - сказав він у відповідь на питання журналістів.
Румунія має із США угоду на суму в понад 3,9 мільярда доларів США на сім систем протиповітряної оборони Patriot. Чотири з них вона отримала - але одну передала Україні. Наступні три системи Румунія почне отримувати аж з 2027 року.
Нагадаємо, що 13 липня президент США Дональд Трамп анонсував передачу Україні систем ППО Patriot коштом союзників по НАТО. Спочатку він заявив, що Київ отримає 17 комплексів. Проте пізніше стало відомо, що американський президент все ж мав на увазі 17 пускових.
Відомо, що Німеччина готова передати два комплекси Patriot. Нідерланди також зголосилися зробити істотний внесок у передачу систем протиповітряної оборони американського виробництва. Ще один "донор" - це Норвегія, яка зробить для ППО України "важливий внесок".
За даними ЗМІ, Україна вже на цьому тижні отримала нову систему протиповітряної оборони Patriot. Це одна з тих систем, передача яких раніше обговорювалась з представниками німецького уряду.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.