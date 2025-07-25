Чи передасть Румунія Україні ще один Patriot: президент дав відповідь

"Що стосується підтримки Румунії для України, вона буде продовжуватися, зокрема у військовій сфері, але питання про систему Patriot поки що не обговорювалося", - сказав він у відповідь на питання журналістів.

Румунія має із США угоду на суму в понад 3,9 мільярда доларів США на сім систем протиповітряної оборони Patriot. Чотири з них вона отримала - але одну передала Україні. Наступні три системи Румунія почне отримувати аж з 2027 року.