Передаст ли Румыния Украине еще один Patriot: президент дал ответ

"Что касается поддержки Румынии для Украины, она будет продолжаться, в частности в военной сфере, но вопрос о системе Patriot пока не обсуждался", - сказал он в ответ на вопрос журналистов.

Румыния имеет с США соглашение на сумму более 3,9 миллиарда долларов США на семь систем противовоздушной обороны Patriot. Четыре из них она получила - но одну передала Украине. Следующие три системы Румыния начнет получать аж с 2027 года.