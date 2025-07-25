Передаст ли Румыния Украине еще один Patriot: президент дал ответ

Румыния продолжит поддерживать Украину в военной сфере. Но вопрос о возможности передачи еще одного румынского комплекса Patriot Киеву пока не обсуждался.
Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан во время совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
"Что касается поддержки Румынии для Украины, она будет продолжаться, в частности в военной сфере, но вопрос о системе Patriot пока не обсуждался", - сказал он в ответ на вопрос журналистов.
Румыния имеет с США соглашение на сумму более 3,9 миллиарда долларов США на семь систем противовоздушной обороны Patriot. Четыре из них она получила - но одну передала Украине. Следующие три системы Румыния начнет получать аж с 2027 года.
Напомним, что 13 июля президент США Дональд Трамп анонсировал передачу Украине систем ПВО Patriot за счет союзников по НАТО. Сначала он заявил, что Киев получит 17 комплексов. Однако позже стало известно, что американский президент все же имел в виду 17 пусковых.
Известно, что Германия готова передать два комплекса Patriot. Нидерланды также согласились сделать существенный вклад в передачу систем противовоздушной обороны американского производства. Еще один "донор" - это Норвегия, которая сделает для ПВО Украины "важный вклад".
По данным СМИ, Украина уже на этой неделе получила новую систему противовоздушной обороны Patriot. Это одна из тех систем, передача которых ранее обсуждалась с представителями немецкого правительства.
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