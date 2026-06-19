Чи обговорюють ідею "обмеженого перемир'я" з РФ: дані від джерела РБК-Україна

Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Україні не розглядають можливість запровадження "обмеженого перемир'я" з Росією, про що нещодавно написало видання The Economist.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело у владі.

Позиція офіційного Києва Наразі подібних сценаріїв у керівництві держави не опрацьовують. "Ідеї обмеженого перемир'я, про яку йдеться, у нас немає", - наголосив співрозмовник РБК-Україна. Читайте також: У Кремлі висунули зухвалу умову Європі для участі у мирних переговорах Заморозка війни в Україні За даними The Economist, у неформальних переговорах між Росією та західними країнами обговорюється сценарій поетапної заморозки бойових дій уздовж лінії фронту. Один із варіантів передбачає спочатку обмеження бойових дій у зоні 50-70 км по обидва боки фронту, а вже потім перехід до ширших домовленостей. Водночас Росія продовжує висувати вимоги щодо визнання окупації Криму та Донбасу, що залишається неприйнятним для України. У США тим часом посилюється підтримка України. У Вашингтоні дедалі частіше наголошують на недовірі до Росії та відзначають ефективність українських військових операцій, зокрема із застосуванням безпілотників.