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Обсуждается ли идея "ограниченного перемирия" с РФ: данные от источника РБК-Украина

17:02 19.06.2026 Пт
2 мин
В ходе неформальных переговоров якобы всплыл новый сценарий для Украины
aimg Милан Лелич aimg Сергей Козачук
Обсуждается ли идея "ограниченного перемирия" с РФ: данные от источника РБК-Украина Фото: Украина не обсуждает "ограниченное перемирие" с РФ (Getty Images)
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В Украине не рассматривают возможность введения "ограниченного перемирия" с Россией, о чем недавно написало издание The Economist.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник во власти.

Позиция официального Киева

В настоящее время подобные сценарии в руководстве страны не рассматриваются.

"Идеи ограниченного перемирия, о котором идет речь, у нас нет", - подчеркнул собеседник РБК-Украина.

Читайте также: В Кремле выдвинули дерзкое условие Европе для участия в мирных переговорах

Замораживание войны в Украине

По данным The Economist, в ходе неформальных переговоров между Россией и западными странами обсуждается сценарий поэтапной заморозки боевых действий вдоль линии фронта. Один из вариантов предусматривает сначала ограничение боевых действий в зоне 50-70 км по обе стороны фронта, а уже затем переход к более широким договоренностям.

В то же время Россия продолжает выдвигать требования о признании оккупации Крыма и Донбасса, что остается неприемлемым для Украины.

В США тем временем усиливается поддержка Украины. В Вашингтоне все чаще подчеркивают недоверие к России и отмечают эффективность украинских военных операций, в частности с применением беспилотников.

Позиция ЕС по поводу переговоров с Кремлем

Напомним, в последнее время в Европейском Союзе разгорелись дискуссии из-за кулуарных контактов с Россией. В частности, ряд лидеров ЕС раскритиковали президента Евросовета Антониу Кошту за то, что он не предупредил партнеров о своих беседах с представителями Кремля.

Тогда премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнул, что Евросоюз не может брать на себя роль посредника, поскольку это ограничит его способность оказывать давление на РФ и помогать Украине.

Кроме того, европейские лидеры призывают не спешить с диалогом со страной-агрессором, поскольку российский диктатор Владимир Путин пока не стремится к реальному миру.

Ранее в Литве сделали заявление о мирных переговорах с РФ - президент Гитанас Науседа подчеркнул, что российский диктатор ориентируется исключительно на позицию силы, поэтому странам ЕС сначала нужно согласовать общие позиции, чтобы не повторять ошибок прошлого.

В то же время российская сторона продолжает прибегать к угрозам и политическому шантажу. Недавно в Кремле выдвинули дерзкое условие Европе для участия в мирных переговорах. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал позицию силы "самой большой ошибкой" ЕС и цинично обвинил Украину и Запад в нежелании идти на компромиссы, одновременно анонсировав новые удары по украинским городам.

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