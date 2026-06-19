Обсуждается ли идея "ограниченного перемирия" с РФ: данные от источника РБК-Украина

В Украине не рассматривают возможность введения "ограниченного перемирия" с Россией, о чем недавно написало издание The Economist.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник во власти.

Позиция официального Киева

В настоящее время подобные сценарии в руководстве страны не рассматриваются.

"Идеи ограниченного перемирия, о котором идет речь, у нас нет", - подчеркнул собеседник РБК-Украина.

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Замораживание войны в Украине

По данным The Economist, в ходе неформальных переговоров между Россией и западными странами обсуждается сценарий поэтапной заморозки боевых действий вдоль линии фронта. Один из вариантов предусматривает сначала ограничение боевых действий в зоне 50-70 км по обе стороны фронта, а уже затем переход к более широким договоренностям.

В то же время Россия продолжает выдвигать требования о признании оккупации Крыма и Донбасса, что остается неприемлемым для Украины.

В США тем временем усиливается поддержка Украины. В Вашингтоне все чаще подчеркивают недоверие к России и отмечают эффективность украинских военных операций, в частности с применением беспилотников.