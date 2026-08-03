Чи накриє Україну спека +40 й коли температура піде на спад: бліц із синоптиком

Україну накрила хвиля сильної спеки - місцями повітря може розігрітись до +35...+38°С. Проте вже зараз "на горизонті" видніється атмосферний фронт, який здатен змінити синоптичну картину.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха .

Головне: Звідки хвиля спеки : на територію України надійшла розпечена повітряна маса із Західної Європи, що поєдналось із впливом антициклону (поля високого атмосферного тиску).

: на територію України надійшла розпечена повітряна маса із Західної Європи, що поєдналось із впливом антициклону (поля високого атмосферного тиску). Температурні показники : найближчими днями (4-6 серпня) вночі очікується +18...+25°С ("тропічні" ночі), а вдень у більшості регіонів - сильна спека на рівні +35...+38°С.

: найближчими днями (4-6 серпня) вночі очікується +18...+25°С ("тропічні" ночі), а вдень у більшості регіонів - сильна спека на рівні +35...+38°С. Чи буде більше +38°С : у містах (які є "островами тепла" завдяки нагрітим поверхням, асфальту, бетону, будівлям) фактичні значення температури можуть бути вищими, ніж на відкритій місцевості.

: у містах (які є "островами тепла" завдяки нагрітим поверхням, асфальту, бетону, будівлям) фактичні значення температури можуть бути вищими, ніж на відкритій місцевості. Зміна погоди : з 6 серпня до України наближатиметься атмосферний фронт із заходу, вже 7 серпня короткочасні дощі та грози ймовірні на заході, півночі та місцями в центрі.

: з 6 серпня до України наближатиметься атмосферний фронт із заходу, вже 7 серпня короткочасні дощі та грози ймовірні на заході, півночі та місцями в центрі. Зниження температури : спершу спека почне спадати на заході, 8 серпня ночі залишатимуться "тропічні" - близько +20...+25°С (лише у західних областях +15...+20°С), але вдень у більшості регіонів +25...+31°С (на південному сході ще буде сильна спека).

: спершу спека почне спадати на заході, 8 серпня ночі залишатимуться "тропічні" - близько +20...+25°С (лише у західних областях +15...+20°С), але вдень у більшості регіонів +25...+31°С (на південному сході ще буде сильна спека). Літні показники : в неділю, 9 серпня, практично по всій території України буде відчутне зниження температури - до "класичних" +25...+30°С вдень.

: в неділю, 9 серпня, практично по всій території України буде відчутне зниження температури - до "класичних" +25...+30°С вдень. Ймовірна негода: під час проходження атмосферного фронту (ще й після спеки) місцями можуть бути інтенсивні грозові процеси, навіть град і шквалисте посилення вітру - треба уважно стежити за попередженнями синоптиків.

Звідки в Україну прийшла сильна хвиля спеки

– У нас дійсно зараз якраз така хвиля спеки...

Зумовлена надходженням розпеченої повітряної маси із Західної Європи. У поєднанні з антициклоном - полем високого атмосферного тиску.

Тому в нас практично і без опадів буде погода в найближчі кілька діб.

Одним словом, жарка, суха погода повноцінно впливатиме на територію України.

Наскільки спекотно буде найближчими днями

– Якщо говорити саме про температурні показники, то в нічні години це буде від +18°С до 25°С по наших областях.

Тобто практично це - "тропічні" ночі.

А вдень у більшості регіонів - сильна спека, +35...+38°С.

Тобто ось у найближчі три доби: 4, 5 та 6 серпня (у вівторок, середу й четвер, - Ред.).

Чи правда, що місцями може бути +40°С чи більше

– За попередніми прогнозами, поки що такого не очікуємо.

Але, звичайно, в містах - температура відчуватиметься вищою.

Адже розуміємо, що місто - це "острів тепла". Додаткові джерела тепла від нагрітих поверхонь, асфальту, бетону, будівель...

Тому в середмісті можуть бути вищі показники.

Але на метеостанціях, які переважно розташовані на відкритій місцевості й фіксують температуру саме природньої повітряної маси (без впливу інших джерел тепла та в затінку), все ж таки очікуємо, що буде в межах +35...+38°С.

Треба враховувати, що, звичайно, в містах... Ці значення можуть бути вищими.

Особливості погоди в Україні впродовж 4-6 серпня (інфографіка: РБК-Україна)

Як надовго затримається в Україні ця спека

– Ще впродовж 7 серпня (п'ятниці, - Ред.) вона (сильна спека, - Ред.) затримається. Але там - вже буде певна зміна синоптичних процесів.

У західних областях це вже буде трішечки навіть 6 числа відчутно. Там окремі грозові дощі можуть бути.

Відчуватиметься, що поруч - атмосферний фронт із заходу.

Проте на температурний фон 6 серпня це ще особливо не впливатиме.

А ось із 7 числа - там вже саме у західних, північних, місцями і в центральних областях - короткочасні дощі, грози.

Решта території - залишається у нас без опадів.

Температура вночі - ще висока. У всіх областях +20...+25°С.

Вдень у більшості областей - сильна спека +35...+38°С.

Але в західних областях за рахунок проходження атмосферного фронту буде зниження, скажімо так, послаблення спеки. Вже +26...+31°С.

Тобто у порівнянні з +35...+38°С, звичайно, +26...+31°С - це вже повернення до більш типових літніх значень.

Що може бути з опадами і температурою далі

– 8 серпня (в суботу, - Ред.) цей атмосферний фронт буде просуватися далі - у східному напрямку.

Тому практично по всій території України (крім південного сходу) - короткочасні дощі, грози.

Температура вночі... залишається така сама +20...+25°С. Лише у західних областях вже трішечки нижче, +15...+20°С буде.

А в денні години - у більшості регіонів +25...+31°С.

Лише на південному сході 8 числа ще утримається ось ця сильна спека, +35...+38°С.

Тобто поступово наприкінці тижня - буде зміна синоптичних процесів.

І, в принципі, в неділю (9 серпня, - Ред.) практично по всій території України буде відчутне зниження температурних показників.

Тобто вони повернуться до +25...+30°С, скажімо так.

Це - також достатньо спекотно, але вже не така виснажлива сильна спека, яка є загрозливою і для діяльності людей, і для інфраструктур (коли вище +35°С).

Особливості погоди в Україні впродовж 7-9 серпня (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати від вітру найближчим часом і пізніше

– Поки що він залишається в нас досить слабенький. Змінних напрямків.

Тобто ніяк не впливає практично на ситуацію. Повітря - малорухоме.

А ось з 7 числа - там вже будуть зміни, звичайно, під час проходження атмосферного фронту...

Завжди після такої спеки - багато теплого повітря, багато енергії в атмосфері.

Відповідно, можуть бути досить інтенсивні грозові процеси.

Тому із наближенням цього фронту будемо дивитися - як він буде поводитись, скажімо так. Як він буде проходити.

Там треба буде слідкувати ось з 7-8 числа за попередженнями від фахівців Укргідрометцентру. І від наших обласних підрозділів. Які саме явища.

Це, перш за все, звичайно, грози. Подекуди град і шквалисте посилення вітру.

Скоріш за все - можуть бути присутні. Тому дуже уважно (потрібно поставитись, - Ред.) до цього.