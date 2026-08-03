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Накроет ли Украину жара +40 и когда температура пойдет на спад: блиц с синоптиком

18:04 03.08.2026 Пн
5 мин
После волны жары на погоду начнет влиять атмосферный фронт. К чему готовиться?
aimg Ирина Костенко
Накроет ли Украину жара +40 и когда температура пойдет на спад: блиц с синоптиком Во время сильной жары вода хоть и не надолго, но спасает (фото иллюстративное: Getty Images)
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Украину накрыла волна сильной жары - местами воздух может разогреться до +35...+38°С. Однако уже сейчас "на горизонте" виднеется атмосферный фронт, который способен изменить синоптическую картину.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Главное:

  • Откуда волна жары: на территорию Украины поступила раскаленная воздушная масса из Западной Европы, что объединилось с влиянием антициклона (поля высокого атмосферного давления).
  • Температурные показатели: в ближайшие дни (4-6 августа) ночью ожидается +18...+25°С ("тропические" ночи), а днем в большинстве регионов - сильная жара на уровне +35...+38°С.
  • Будет ли больше +38°С: в городах (которые являются "островами тепла" благодаря нагретым поверхностям, асфальту, бетону, постройкам) фактические значения температуры могут быть выше, чем на открытой местности.
  • Изменение погоды: с 6 августа к Украине будет приближаться атмосферный фронт с запада, уже 7 августа кратковременные дожди и грозы вероятны на западе, севере и местами в центре.
  • Снижение температуры: сперва жара начнет спадать на западе, 8 августа ночи будут оставаться "тропическими" - около +20...+25°С (лишь в западных областях +15...+20°С), но днем в большинстве регионов +25...+31°С (на юго-востоке еще будет сильная жара).
  • Летние показатели: в воскресенье, 9 августа, практически по всей территории Украины будет ощутимое снижение температуры - до "классических" +25...+30°С днем.
  • Вероятная непогода: во время прохождения атмосферного фронта (еще и после жары) местами могут быть интенсивные грозовые процессы, даже град и шквалистое усиление ветра - нужно внимательно следить за предупреждениями синоптиков.

Откуда в Украину пришла сильная волна жары

– У нас действительно сейчас как раз такая волна жары...

Обусловлена поступлением раскаленной воздушной массы из Западной Европы. В сочетании с антициклоном - полем высокого атмосферного давления.

Поэтому у нас практически и без осадков будет погода в ближайшие несколько суток.

Одним словом, жаркая, сухая погода будет полноценно влиять на территорию Украины.

Насколько жарко будет в ближайшие дни

– Если говорить именно о температурных показателях, то в ночные часы это будет от +18°С до 25°С в наших областях.

То есть практически это - "тропические" ночи.

А днем в большинстве регионов - сильная жара, +35...+38°С.

То есть вот в ближайшие трое суток: 4, 5 и 6 августа (во вторник, среду и четверг, - Ред.).

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Правда ли, что местами может быть +40°С или больше

– По предварительным прогнозам, пока что такого не ожидаем.

Но, конечно, в городах - температура будет ощущаться выше.

Ведь понимаем, что город - это "остров тепла". Дополнительные источники тепла от нагретых поверхностей, асфальта, бетона, зданий...

Поэтому в центре города могут быть более высокие показатели.

Но на метеостанциях, которые преимущественно расположены на открытой местности и фиксируют температуру именно природной воздушной массы (без влияния других источников тепла и в тени), все же ожидаем, что будет в пределах +35...+38°С.

Нужно учитывать, что, конечно, в городах... Эти значения могут быть выше.

Накроет ли Украину жара +40 и когда температура пойдет на спад: блиц с синоптикомОсобенности погоды в Украине в течение 4-6 августа (инфографика: РБК-Украина)

Как надолго задержится в Украине эта жара

– Еще в течение 7 августа (пятницы, - Ред.) она (сильная жара, - Ред.) задержится. Но там уже будет определенная смена синоптических процессов.

В западных областях это уже будет немного даже 6 числа ощутимо. Там отдельные грозовые дожди могут быть.

Будет ощущаться, что рядом - атмосферный фронт с запада.

Однако на температурный фон 6 августа это еще не будет особенно влиять.

А вот с 7 числа - там уже именно в западных, северных, местами и в центральных областях - кратковременные дожди, грозы.

Остальные территории - остаются у нас без осадков.

Температура ночью - еще высокая. Во всех областях +20...+25°С.

Днем в большинстве областей - сильная жара +35...+38°С.

Но в западных областях за счет прохождения атмосферного фронта будет понижение, скажем так, ослабление жары. Уже +26...+31°С.

То есть по сравнению с +35…+38°С, конечно, +26…+31°С - это уже возврат к более типичным летним значениям.

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Что может быть с осадками и температурой дальше

– 8 августа (в субботу, - Ред.) этот атмосферный фронт будет продвигаться дальше - в восточном направлении.

Поэтому практически по всей территории Украины (кроме юго-востока) - кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью... остается такой же +20...+25°С. Только в западных областях уже немного ниже, +15...+20°С будет.

А в дневные часы - в большинстве регионов +25…+31°С.

Только на юго-востоке 8 числа еще удержится эта сильная жара, +35...+38°С.

То есть постепенно в конце недели - будет смена синоптических процессов.

И, в принципе, в воскресенье (9 августа, - Ред.) практически по всей территории Украины будет ощутимое снижение температурных показателей.

То есть они вернутся к +25...+30°С, скажем так.

Это - также достаточно жарко, но уже не такая изнурительная сильная жара, которая угрожает и деятельности людей, и инфраструктурам (когда выше +35°С).

Накроет ли Украину жара +40 и когда температура пойдет на спад: блиц с синоптикомОсобенности погоды в Украине в течение 7-9 августа (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать от ветра в ближайшее время и позже

Пока что он остается у нас довольно слабенький. Переменных направлений.

То есть никак не влияет практически на ситуацию. Воздух - малоподвижный.

А вот с 7 числа - там уже будут изменения, конечно, во время прохождения атмосферного фронта

Всегда после такой жары - много теплого воздуха, много энергии в атмосфере.

Соответственно, могут быть достаточно интенсивные грозовые процессы.

Поэтому с приближением этого фронта будем смотреть - как он будет себя вести, скажем так. Как он будет проходить.

Там нужно будет следить с 7-8 числа за предупреждениями от специалистов Укргидрометцентра. И от наших областных подразделений. Какие именно явления.

Это, прежде всего, конечно, грозы. Кое-где град и шквалистое усиление ветра.

Скорее всего - могут присутствовать. Поэтому очень внимательно (нужно отнестись, - Ред.) к этому.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

Кроме того, мы объясняли, как работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

Читайте также, какой может быть август в Украине в целом.

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