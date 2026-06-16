Чи можуть водії таксі отримати бронювання: офіційна відповідь Bolt

Головне:

Водії працюють як незалежні партнери.

Чинне законодавство не дозволяє їх бронювати.

Компанія готова долучитися до обговорення нових механізмів.

Рішення залежить від державної політики.

Питання може стати частиною дискусії про економічне бронювання.

У компанії заявляють, що наразі не мають законних механізмів для бронювання водіїв від мобілізації.

Як пояснив генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик, водії платформи не є штатними працівниками компанії.

Відповідно до чинного законодавства, бронювання військовозобов’язаних здійснюють роботодавці щодо власних співробітників.

''Оскільки водії, які співпрацюють через платформу Bolt, є незалежними партнерами, а не штатними співробітниками компанії, ми не маємо юридичних механізмів для їх бронювання'', – сказав він.

Водночас у компанії готові долучатися до дискусій щодо можливого впровадження механізму економічного бронювання.

За словами Павлика, якщо такі ініціативи почнуть розглядати органи державної влади, сервіс братиме участь у відповідному діалозі.

У компанії наголошують, що питання підтримки водіїв залишається актуальним на тлі кадрового дефіциту та зростання попиту на послуги перевезення.